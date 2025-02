Αν τα φημισμένα πανεπιστήμια της χώρας δεν συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις, πιθανότατα ο Σερίφης να καταργήσει μερικά και να καλέσει τους δισεκατομμυριούχους φίλους του να φτιάξουν καινούργια στα μέτρα τους;

Τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τον JD Vans, τον προκλητικό αντιπρόεδρο τής υπερδύναμης, απέκτησαν νέο Σερίφη (sic), διερωτώμαι αν τα φημισμένα πανεπιστήμια της χώρας, που συγκεντρώνουν τα πιο φωτισμένα μυαλά της υφηλίου, θα συνεχίσουν να διδάσκουν τις ίδιες αρχές και αξίες ή θα υποκύψουν στον νέο Σερίφη, εγκαταλείποντας τη διαχρονική Δήλωση Αξιών (λατινιστί) «Aequitas Veritas» (Δικαιοσύνη, Αλήθεια), που είναι ταυτόσημη του οράματός των. Θυμίζω ότι ο πολύς Βανς, μπροστά στο έκπληκτο ευρωπαϊκό του ακροατήριο, κούνησε δάχτυλο και, ούτε λίγο ούτε πολύ, έκανε μαθήματα δημοκρατίας (sic) στους Ευρωπαίους!

Τα πιο γνωστά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Columbia, Berkeley, είναι οι διαχρονικοί τηλαυγείς φάροι και προωθητές των συνόρων της γνώσης, της μάθησης, της έρευνας και των κλασικών αξιών της Αλήθειας, της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης. Η ειρωνεία είναι ότι ο αντιπρόεδρος Βανς είναι απόφοιτος του Yale Law School αλλά, κατά το ευφυές σχόλιο φίλου αποφοίτου του Χάρβαρντ, «φαίνεται ότι κοιμόταν όταν διδασκόταν το Συνταγματικό Δίκαιο. Τόσο αυτός όσο και το αφεντικό του κυριολεκτικά μισούν τα πανεπιστήμια».

Δεν είναι τυχαίο ότι, ήδη στο 2021, ο Βανς τιτλοφόρησε μία ομιλία του σε ένα συνέδριο με τη φράση «Τα πανεπιστήμια είναι ο εχθρός». Σε άρθρο στους έγκυρους New York Times που υπογράφει ο Μισιέλ Γκόλνμπεργκ, με τον αποκαλυπτικό τίτλο «Trump Wants to Destroy All Academia, Not Just the Woke Parts» («Ο Τραμπ θέλει να καταστρέψει όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, όχι μόνο τα δήθεν αριστερά μέρη τους»), αναφέρεται ότι στην ομιλία του ο Βανς εξαπέλυσε μετωπική επίθεση εναντίον των πανεπιστημίων. Συγκρίνοντας τα πανεπιστήμια με τον ολοκληρωτισμό επιστημονικής φαντασίας του Matrix, στον οποίο παρασιτικές μηχανές έχουν πάρει τον έλεγχο της ίδιας της πραγματικότητας, είπε: «Τόσα πολλά από αυτά, που οδηγούν την αλήθεια και τη γνώση, όπως την αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη χώρα, καθορίζονται θεμελιωδώς, υποστηρίζονται και ενισχύονται από τα πανεπιστήμια. Γιατί οι συντηρητικοί έχουν συναινέσει σε μια τέτοια πνευματική τυραννία;». Κατά τους Times, «Το εντυπωσιακό με την ομιλία τού Βανς είναι η βαθιά εχθρότητά της προς ολόκληρο το ακαδημαϊκό οικοδόμημα, όχι μόνο τα λεγόμενα woke parts. Δεν μιλούσε για να κάνει περισσότερο χώρο για δεξιές ιδέες στα πανεπιστήμια, ούτε καν ονειρευόταν να τα καταλάβει. Ήθελε να τα καταστρέψει όλα».

Αυτή η μανία είναι αναμενόμενη, γιατί τα πανεπιστήμια, τα οποία ο Σερίφης και οι υποτακτικοί του θέλουν να καταστρέψουν, είναι φύλακες βασικών αξιών, που περιλαμβάνουν:

• Σεβασμό των δικαιωμάτων, των διαφορών και της αξιοπρέπειας των άλλων.

• Ειλικρίνεια και ακεραιότητα σε όλες τις συναλλαγές.

• Ευσυνείδητη επιδίωξη της αριστείας στην εργασία κάποιου.

• Λογοδοσία για ενέργειες και συμπεριφορά στον χώρο εργασίας.

Διδάσκοντες και διδασκόμενοι στο Χάρβαρντ δεσμεύονται πως «όσο περισσότερο αγκαλιάζουμε αυτές τις αξίες στην καθημερινή μας ζωή τόσο περισσότερο δημιουργούμε και διατηρούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ζωντανής έρευνας και αμοιβαίας κατανόησης, και προωθούμε μία δέσμευση για εκπαίδευση, την οποία όλοι μας μοιραζόμαστε».

Διερωτώμαι, λοιπόν: Τώρα που ο διαβόητος νέος πλανητάρχης εισήγαγε χωρίς περίσκεψιν, χωρίς αιδώ, απροκαλύπτως και θορυβωδώς τη νέα πολιτική του στη διεθνή τάξη, η οποία κωδικοποιείται στο αξίωμα «Η Δύναμη δημιουργεί Δίκαιο», πώς νιώθουν, άραγε, στην οικογένεια του κορυφαίου Χάρβαρντ, ας πούμε, όταν οι εκλελεγμένοι με συντριπτική λαϊκή εντολή νέοι ηγέτες τους καταπατούν βάναυσα τις αρχές του Δικαίου, στις οποίες πιστεύουν και διδάσκουν; Όταν ο απερχόμενος Πρόεδρος τούς επιφυλάσσει ως τελευταία πράξη την απαλλαγή του γιου του από τη δικαστική καταδίκη! Όταν ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος ανατρέπει αποφάσεις δικαστηρίων και απαλλάσσει απ’ όλες τις κατηγορίες τους αλητήριους οπαδούς του, οι οποίοι ασέλγησαν επί του ιερού χώρου του Καπιτωλίου! Όταν ο νέος Σερίφης στην πόλη κομίζει, τι λέω, εφαρμόζει ήδη δικούς του νόμους, δικούς του κανόνες στις διεθνείς σχέσεις! Επανακαθορίζει σύνορα κρατών, ονοματοδοτεί κατά το δοκούν θάλασσες και βουνά, αγοράζει, ναι, αγοράζει, χώρες, λωρίδες γης χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα του και αποφασίζει, μόνος αυτός, τι θα γίνουν οι άνθρωποι που γεννήθηκαν και κατοικούν εκεί, όπου (κατά Μιχάλη Πασιαρδή) «τζι οι πέτρες αγρωνίζουν τους τζαι ξέρουν τ’ όνομάν τους»! Αυτός και οι συνοδοιπόροι του δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Μπροστά τους ακόμη και ο διδάξας πως «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», Νικολό Μακιαβέλι, ωχριά.

Ας προσθέσουμε και την πληροφορία ότι την περασμένη εβδομάδα παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν έξι εισαγγελείς (μερικοί ανήκοντες στο δεξιότερο άκρο των Ρεπουμπλικανών), διότι αρνήθηκαν να υπογράψουν έγγραφο με το οποίο θα ζητούσαν από το δικαστήριο να τερματίσει τις κατηγορίες εναντίον οπαδού του Τραμπ, του δημάρχου Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία από ξένες κυβερνήσεις και ειδικότερα από την τουρκική κυβέρνηση.

Ενόψει των ανωτέρω, έχω άδικο να διερωτώμαι πως αν τα φημισμένα πανεπιστήμια της χώρας δεν συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις, πιθανότατα ο Σερίφης θα καταργήσει μερικά και θα καλέσει τους δισεκατομμυριούχους φίλους του να φτιάξουν καινούργια στα μέτρα τους; Όπου ο νέος Κώδικας Αξιών θα ορίζει:

• Χρείαν ουκ έχομεν πλέον από διεθνείς αμφικτιονίες, διασκέψεις ειρήνης και άλλα παρόμοια παλαβά. Οι πόλεμοι μεταξύ χωρών θα διευθετούνται στο εξής με ένα τηλεφώνημα μεταξύ Σερίφη και Εισβολέα, ερήμην του ηγέτη και του λαού της χώρας που υφίσταται παράνομη εισβολή.

• Στον πόλεμο υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Οι νικητές τα παίρνουν όλα, οι ηττημένοι τίποτε.

• Όλα προσφέρονται προς αγοράν και προς πώλησιν. Το καθετί έχει την τιμή του. Όποιος έχει Χρήμα και Δύναμη, δημιουργεί Δίκαιο. Θα αγοράζει και θα πουλάει χώρες, θα αποφασίζει πού θα πηγαίνουν οι κάτοικοι και πώς θα αναπτυχθούν.

Τι άλλο να πούμε! Pax Americana, καταλαβαίνουμε πως έφθασες. Να χαρείς μόνο, μείνε μακριά από εμάς. Εμείς, ξέρεις, καθότι απόγονοι του κράτους που εφηύρε και κληροδότησε στον κόσμο Δημοκρατία, Δίκαιο, Ελευθερία, παραμένουμε ακόμη εραστές αυτών των παλιομοδίτικων, ω κραταιοί πλανητάρχες, αρχών και αξιών. Και θα κρατάμε ακόμη, on your behalf, το «Aequitas Veritas».

*Δημοσιογράφου

(pcpavlou@gmail.com)