666 the number of the beast, και λοιπές συνωμοσίες

Ο πλανήτης διέρχεται πλέον μια περίοδο πλήρους αβεβαιότητας. Βασικές αρχές, αξίες και κατακτήσεις της ανθρωπότητας, όπως η ασφάλεια των συνόρων και η εδαφική ακεραιότητα - εθνική κυριαρχία κρατών, η ισότητα των φύλων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αλλά και άλλων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες, η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αμφισβητούνται από τη νέα ηγεσία των ΗΠΑ, που αποτελούν δήθεν την «κοιτίδα» της σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας.

Η υπονόμευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η στοχοποίηση της γυναίκας και των μη «ετερόφυλων» ατόμων και η αμφισβήτηση βασικών προκλήσεων με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, αποτελούν μερικές μόνο από τις πρακτικές που δίνουν τροφή στους συνωμοσιολόγους, οι οποίοι ξεσαλώνουν, βλέποντας τις συνωμοσίες τους να μετατρέπονται, τρόπον τινά, σε κυρίαρχο λόγο, αφού πρώτα βρέθηκαν στην ατζέντα του δημόσιου διαλόγου. Θεωρούν, μάλιστα, ότι «επιβεβαιώνονται» τα λογικά τους άλματα (περί Σόρος, Μπιλ Γκέιτς, σκοτεινών δυνάμεων, 666 the number of the beast κ.λπ.).

Ενδεικτικές προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι αναρτήσεις του εκ δεξιών του Τραμπ και σπουδαίου, κατά τα άλλα, ανθρώπου της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, η εξτρεμιστική ρητορική του οποίου δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τη ρητορική του Χαμενεΐ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Έλον Μασκ, για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ευθύνονται -ούτε λίγο ούτε πολύ- οι γυναίκες και οι γκέι. (Ούτε παλαιοημερολογίτες χριστιανοί της πιο σκληρής αίρεσης που περιμένουν τη δευτέρα παρουσία από ώρα σε ώρα, δεν τοποθετούνται με αυτό τον επικίνδυνο τρόπο).

Άλλη μια ένδειξη του μισογυνισμού του Έλον Μασκ είναι η στάση που τήρησε απέναντι στον Καναδό Πρωθυπουργό, τον οποίο αποκάλεσε «girl», μετά που ο Τραμπ έκανε λόγο για ενδεχόμενο προσάρτησης του Καναδά. Ο Έλον χρησιμοποίησε ουσιαστικά τη λέξη «girl» («κορίτσι»/ «φιλενάδα») υποτιμητικά για τον Τζάστιν Τριντό , σε ένα πλαίσιο δαιμονοποίησης (και της γυναίκας). Τάχα είναι «λίγος» επειδή είναι «girl»; Οι γυναίκες είναι καλές μόνο για «φιλεναδίστικα» θέματα; Κάπως έτσι.

Ακόμα όμως και η αμφισβήτηση της κλιματικής κρίσης από πλευράς νέας αμερικανικής ηγεσίας, αναδεικνύει μια υποκριτική στάση απέναντι στην πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που συνδέεται με την κλιματική κρίση και τις βλέψεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Απομακρυσμένη, παγωμένη και ως επί το πλείστον παρθένα, η Γροιλανδία παίζει σημαντικό ρόλο στον καιρό που βιώνουν καθημερινά δισεκατομμύρια άνθρωποι και στις κλιματικές αλλαγές που διαμορφώνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, γράφουν διεθνή ΜΜΕ. Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση του κλιματολόγου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Ντέιβιντ Χόλαντ, ο οποίος παραλλήλισε τη Γροιλανδία με μια «ανοιχτή πόρτα ψυγείου» για έναν κόσμο που θερμαίνεται. Η Γροιλανδία βρίσκεται μάλιστα σε μια περιοχή που θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Στο εσωτερικό της βρίσκονται κλειδωμένα πολύτιμα ορυκτά σπάνιων γαιών που απαιτούνται για τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και ουράνιο, δισεκατομμύρια ανεκμετάλλευτα βαρέλια πετρελαίου και ένα τεράστιο απόθεμα φυσικού αερίου που ήταν παλαιότερα απρόσιτο αλλά γίνεται όλο και λιγότερο (απρόσιτο). Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα μεγάλο ποσοστό του πάγου, ο λεγόμενος πάγος-ζόμπι, είναι ήδη καταδικασμένος να λιώσει ό,τι κι αν συμβεί. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Τραμπ, ο οποίος, κατά τα άλλα δεν πιστεύει στην κλιματική κρίση, η οποία τον συμφέρει.

Η υπό διαμόρφωση κατάσταση θέτει σε συναγερμό και την ίδια την ΕΕ των 27, η οποία στέλνει κεκαλυμμένα μηνύματα προς τις ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από τη ρητορική του νέου Αμερικανού Προέδρου απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα. Ενδεικτική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν σε σχέση με την εκλογή Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ: «We look forward to a positive engagement with the incoming US Administration, based on our common values and shared interests. In a rough world, Europe and the US are stronger together». Η φράση – κλειδί που αναδεικνύει και την αβεβαιότητα που επικρατεί στις τάξεις της ΕΕ, είναι «look forward … engagement». Η ΕΕ «προσβλέπει» σε μια «θετική δέσμευση» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, «στη βάση των κοινών μας αξιών και κοινών συμφερόντων».