Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος… Ποιος από αυτούς είναι ο Τραμπ;

Αγαπάτε τις καουμπόικες ταινίες; Εγώ τις αγαπώ. Και μάλιστα πιο πολύ εκείνες τις οποίες αποκαλούν «σπαγγέτι». Εκείνη η θαυμάσια μουσική του Ennio Morricone είναι τόσο μαγική όσο οι ραψωδίες του Brahms και το «Μπολερό» του Ravel. Οι καουμπόηδες έχουν μια ποζάτη είσοδο σε εκείνα τα ντουμανιασμένα μπαρ. Τα χέρια τους είναι πάντα σε εγρήγορση σαν να πρόκειται να δεχθούν πυρά ανά πάσα στιγμή και να πυροβολήσουν ανά πάσα στιγμή. Πλησιάζουν τον πάγκο. Οι μπάρμαν βάζουν αμέσως ένα άδειο ποτήρι μπροστά τους. Το γεμίζουν. Ο καουμπόης, αφού πιει μονορούφι το ποτό, ξαναγεμίζει το ποτήρι του. Δεν ζητά ξηρούς καρπούς και άλλα παρόμοια όπως εμείς. Δεν ζητά και τον λογαριασμό φεύγοντας. Ρίχνει τα χρήματα μπροστά στον άνθρωπο.

Αυτά σκέφτηκα καθώς ο Τραμπ ανακοίνωνε με ενθουσιασμό τη νίκη του. Οι περασμένοι Πρόεδροι της Αμερικής. The good. The bad. The ugly. Ο κακός, ο κακός και ο άσχημος. Ποιος από αυτούς είναι ο Τραμπ; Νομίζω ότι μετά τον Τζον Κένεντι δεν υπάρχει κάποιος καλός. Άλλωστε, και εκείνος δολοφονήθηκε επειδή ήταν καλός. Οι καλοί πάντα δολοφονούνται σε αυτό τον κόσμο, έτσι δεν είναι; Δολοφονήθηκε και ο Ρόμπερτ Κένεντι. Δολοφονήθηκε και ο Άμπραχαμ Λίνκολν. Μάλιστα λέγεται ότι δολοφονήθηκε ακόμα και ο Αϊζενχάουερ. Η οικογένειά του αποτάθηκε στον Κένεντι για να ανοίξει τον τάφο του και να ξανακάνει αυτοψία. Ήθελε να αποδείξει ότι δολοφονήθηκε. Ο Κένεντι τους αντιμετώπισε με κατανόηση, όμως τους είπε ότι αυτό είναι αχρείαστο. «Ακόμα και αν ανοίξουμε τον τάφο και το αποδείξουμε, σε τι άλλο θα ωφελήσει εκτός από τη σπίλωση της ιστορίας μας;», τους είπε. Οι καλοί δολοφονήθηκαν παντού. Η Ινδία δολοφόνησε τρεις Γκάντι. Τους Μαχάτμα Γκάντι, Ιντίρα Γκάντι, Ρατζίφ Γκάντι. Στη Σουηδία δολοφονήθηκε ο Όλαφ Πάλμε, στο Πακιστάν η Μπεναζίρ Μπούρο. Αν απαριθμήσω και τους υπόλοιπους, θα γεμίσει αυτή η στήλη.

Ο Τραμπ είναι ένας από τους πολιτικούς των οποίων φτιάχτηκε πιο πολύ η γελοιογραφία. Ίσως να ανταγωνίζεται τον Ταγίπ Ερντογάν. Όμως, δεν τους παίρνει στο δικαστήριο όπως κάνει ο Ερντογάν, ακόμα και αν κατουρήσουν, ακόμα και αν χέσουν πάνω στο κεφάλι του. Αποκαλούν «τρελό» τον Τραμπ. Όμως, ιδού, κέρδισε και τη Χίλαρι και την Κάμαλα που τέθηκαν απέναντί του. Αν σε αυτό τον ρεζίλη κόσμο δεν ταιριάζουν οι τρελοί, ποιος ταιριάζει; Τι έκανε ο Ομπάμα που ήταν ο πρώτος μαύρος Πρόεδρος της Αμερικής; Ούτε τη Λιβύη άφησε, ούτε τη Συρία. Έπνιξε στο αίμα και τις δύο. Κοιτάξτε τι λέει στην πρώτη ομιλία που έκανε όταν κέρδισε ο Τραμπ, τον οποίο αποκαλούν τρελό και φασίστα: «Εγώ δεν αρχίζω πολέμους, τελειώνω πολέμους». Τα βλέμματα στράφηκαν αμέσως προς την Ουκρανία. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Ζελένσκι, τον οποίο παραχαΐδεψαν η Αμερική πριν τον Τραμπ και η Ευρώπη. Φαίνεται ότι η Ουκρανία θα μοιραστεί στα δυο. Σίγουρα το ένα κομμάτι της θα μείνει στη Ρωσία. Τι θα γίνουν οι αδιανόητες κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία; Δεν νομίζω ότι θα τις συνεχίσει ο Τραμπ. Αν τις σταματήσει η Αμερική, δεν θα συνεχίσει η Ευρώπη. Σίγουρα θα επιστρέψουν σύντομα και τα McDonald’s στη Ρωσία!

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον Τραμπ αποκαλώντας τον «φίλε μου». Σαν να είναι κολλητοί. Όμως, κάποτε ο Τραμπ ήταν αυτός που τού είπε «φέρσου έξυπνα, μάζεψε τον νου σου, μην κάνεις τρέλες». Μπορεί να πει το ίδιο τώρα ο Τραμπ στον Ερντογάν για τις σχέσεις του με το Ισραήλ που είναι τεταμένες. Κανένας Αμερικανός Πρόεδρος μέχρι σήμερα δεν εγκατέλειψε το Ισραήλ. Ούτε ο Τραμπ θα το εγκαταλείψει. Κατά την περίοδο Μπάιντεν, το Ισραήλ σκότωσε περίπου 45 χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Γάζα. Τώρα διαπράττει έγκλημα και στον Λίβανο. Αν δεν το σταματήσει η Αμερική, ποιος θα σταματήσει το Ισραήλ;

Όσον αφορά εμάς, νομίζω ότι ο Τραμπ δεν ξέρει ακόμα και πού βρίσκεται η Κύπρος στον χάρτη. Και δεν θα νοιαστεί καθόλου για την Κύπρο. Ο Χριστοδουλίδης άνοιξε μια πόρτα με τον Μπάιντεν. Θα έχει και συνέχεια; Ο δικός μας ήταν ο τελευταίος Πρόεδρος που συναντήθηκε με τον Μπάιντεν. Θα έδιδε στην Αμερική αεροπορική βάση στην Πάφο και ναυτική βάση στο Μαρί; Ο Τραμπ κοιτάζει τα χρήματα! Αν δεν έχει κέρδος, το πετάει και αυτό στα σκουπίδια, όπως τα ζητήματα που αφορούν το κλίμα και δεν έχουν απολύτως καμία σημασία για τον ίδιο.

Ο Τραμπ υπόσχεται στους Αμερικανούς μια «χρυσή εποχή». Εμείς, σε ποια εποχή είμαστε; Πού να ξέρω; Όποιον και αν ρωτήσω, λέει «λίθινη εποχή, εποχή του χαλκού, εποχή των πεζεβέγκηδων»!