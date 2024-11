Το Διάστημα μάς εμάρανε…

Του Γιαννάκης Ηρακλέους

• Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης εξήγησε στους διαδικτυακούς φίλους του τον τρόπο καταπολέμησης της ποντίκας που τρώει τα τεράτσια. Πάμε στοίχημα ότι το πρώτο like το πήρε από τον ειδικό σύμβουλο του Νικόλα Παπαδόπουλου-πρώην γενικό γραμματέα του ΔΗΚΟ, Άθω Αντωνιάδη;!

• Στο επόμενο επεισόδιο του σίριαλ του διορισθέντος από τον Αναστασιάδη τέως επιτρόπου Εθελοντισμού ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία, δεν αποκλείεται ο δικηγόρος του να αποκαλύψει όλη την αλήθεια: Ο πελάτης του όχι μόνο πλαστογράφος δεν είναι αλλά, απεναντίας, πρόκειται για την επιτομή της μετριοφροσύνης αφού αλλοίωσε μεν τους βαθμούς του, αλλά δεν μετέτρεψε το thirteen σε 19. Τι έκανε; Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους συμμαθητές του -ώστε να μην νιώθουν άσχημα που είχαν χαμηλούς βαθμούς- μετέτρεψε το δικό του 19 σε… thirteen! Όσο για τον ισχυρισμό ότι και το πτυχίο του στην Πολιτική Μηχανική είναι πλαστό, πρόκειται για άλλη μια παρεξήγηση. Και εξηγούμαι: Τόσα χρόνια μέλος του ΔΗΣΥ, αμφιβάλλει κανείς ότι ο κ. Γιαννάκη είναι «πολιτικό ζώο»; Και επειδή τέτοια προσωπικότητα αποκλείεται να μην ξέρει να ελέγχει το λάδι ή να αλλάσσει τα λάστιχα τ’ αυτοκινήτου του, άρα κατέχει και τα βασικά της μηχανικής αυτοκινήτου. Συνεπώς, ένας πολιτικός και ταυτόχρονα…νακκουρίν μηχανικός δεν νομιμοποιείται να συστήνεται ως πολιτικός μηχανικός;!

• Για στοχοποίηση της Πρώτης Κυρίας μίλησαν ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, μετά τις αντιδράσεις για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, γνωστόν ως «Ταμείο της Φιλίππας». Μα όπου έσhει έναν επώνυμο δαμέσα…στοχοποιούν τον; Εστοχοποιήσαν τον Νίκο Χρυσάνθου Αναστασιάδη, τον πιο τίμιο Πρόεδρο αυτού του τόπου, σύμφωνα με το 1% των Κυπρίων, τωρά στοχοποιούν τζαι τη Φιλίππα; Πόσην αζούλαν, σιόρ; Είναι, φαίνεται, της μοίρας τους γραφτό ανδρών τε και γυναικών επιφανών να τους βάζουν στο στόχαστρο…

• Γιώργος Λουκαΐδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ: «Χτίζουμε συνεργασίες με τον ενδιάμεσο με φόντο τις προεδρικές του 2028»! Δηλαδή σύντροφοι, προκειμένου να φύγει η δεξιά, θα συμμαχήσετε με την ακροδεξιά; Ζαττίν εξανακάμετέ το όταν εφκάλετε τον Τάσσο που τη ναφθαλίνη. Καλά σύντροφοι, με το ΔΗΚΟ τι κοινά έχετε; Από τη μια δηλώνετε πως το διακύβευμα είναι είτε ΔΔΟ είτε διχοτόμηση και από την άλλη θα συμμαχήσετε με το ΔΗΚΟ που παραμένει πιστό στις παρακαταθήκες του Τάσσου -τη ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο και τη second best solution, i.e. the present situation; Με την ΕΔΕΚ πάλε, τι είναι εκείνα που σας ενώνουν; Μήπως οι θέσεις της στο Κυπριακό-φωτοαντίγραφο εκείνων του ΕΛΑΜ, ή το όραμα του Σιζόπουλου «να αποδοθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σ’ αυτούς που τα δικαιούνται»;! Όσο για τη ΔΗΠΑ…αλώπως ενοσταλγήσετε τζείν' τον λαφαζάνη της Tribble Five που σας έφερε ο Καρογιάν ο οποίος εκαπάρτιζε στέλλοντας μήνυμα στον υπουργό Οικονομικών «20 δισ., αλλά…σε δολάρια, κανούν σε αρφούιν μου»;! Ή μήπως σας εκφράζουν οι Οικολόγοι που εβάψαν τον λαϊκισμό και τον εθνικισμό τους πράσινο; Θα μου πείτε ότι εμετρήσετε τα κουτσιά σας τζαι μόνοι σας δεν φκάλλετε Πρόεδρο. Ε, αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, βολιδοσκοπήστε τζαι το ΕΛΑΜ τζαι τον Θεμιστοκλέους! Όι όμως ύστερα να παραπονιέστε που τα ποσοστά σας συνεχώς μειώνονται. Ολάν, μετά τη δεκαετή λαίλαπα Αναστασιάδη και τη σκιώδη κυβέρνηση ενός έκδηλα ανεπαρκούς Πρόεδρου που τον διαδέχτηκε, τα ποσοστά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έπρεπε να αγγίζουν, τουλάχιστον, το 75%; Και αντί να σας προβληματίσει που αυτά συνεχώς μειώνονται…ατού ο Γαβρίλης, συνεχίζετε το βκιολί σας;...

• Ο ΠτΔ, μετά που τα έκαμε σhιόνι τζιαι γαστρίν στην Κύπρο, άφησε τις κορδέλες μεταβαίνοντας εσπευσμένα στις ΗΠΑ για επικύρωση της Συμφωνίας για το Διάστημα που υπέγραψε πρόσφατα η ΚΔ με τη NASA! Όταν λοιπόν σε λίγα χρόνια ένα διαστημόπλοιο της αμερικάνικης NASA -με know how της κυπριακής… ΜΑΣΑ- θα προσεδαφίζεται στον Κρόνο, εμείς θα φτάνουμε στον… Κόρνο(!), όπως εύστοχα έγραψε κάποτε ο αγαπητός μου φίλος Γιώργος Κουμουλλής…