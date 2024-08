Γεραπετρίτης ή «αναλυτής» το λάθος

Γράφει o Ρήγας



Ο Γεραπετρίτης μίλησε. Λείπει γενναιότητα. Έτσι πέρασαν 50 χρόνια με ολόκληρη την Κύπρο στις ορέξεις του Αττίλα. Οι παπαγάλοι απάντησαν, προσβολή Τάσσου και Νίκαρου. Στο γνωστό κανάλι αυτοβαπτισθείς πολιτικός αναλυτής ανέλαβε την εκτέλεση του Έλληνα ΥΠΕΞ. Αλαζόνας, αντιγραφέας του Ναζί Γκέμπελς, έριξε ασυνάρτητους συλλογισμούς. Τίποτα για να διώξουμε διχοτόμηση και κατοχή. Έτσι όπως άλλους με ικανοποίηση στη μισή Κυπριακή Δημοκρατία αλλά Ελληνικής. Τι εξασφαλίζουν για το μέλλον των παιδιών μας άκρα του τάφου σιωπή. Όσο και αν γνωρίζω τους τρόπους των ακραίων δυσκολεύομαι να πιστέψω. Μετά την καταστροφή που έφερε η προδοσία της ΕΟΚΑ Β, με το πραξικόπημα και τη δικαιολογία στην εγγυήτρια Τουρκία να εισβάλει, οι απόγονοί της να έχουν την άνεση να συνεχίζουν την υπόσκαψη της ελάχιστης άμυνάς μας για την απελευθέρωση και απομάκρυνση του Αττίλα από τη γη μας. Σαπουνόπερα Φώσκολου η παρουσίαση του «αναλυτή».

Δεν χάσαμε τον πόλεμο μόνοι μας, τον έχασε και η Ελλάδα και εξ αυτού έχει υποχρεώσεις, παγίδευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη χρεώνοντάς τον την ευθύνη να ζητήσει την παραίτηση Γεραπετρίτη. Μνημείο εγκληματικού λάθους η δήθεν ανάλυση. Εσκεμμένη να δηλητηριάσει τη σκέψη των θεατών. Λάθος όμως και ο κύριος Γεραπετρίτης, αρχηγός της ελληνικής διπλωματίας, μίλησε για έλλειψη γενναιότητας, αντί να πει, υπεύθυνα, διάπραξη εσχάτης προδοσίας.

Τον δικαιολογώ φυσικά, θα έδινε εύκολο έδαφος στα υπερπατριωτάκια και σε τέως να διαρρήξουν τα ιμάτιά τους κουρελιάζοντας το εθνικό μέτωπο. Ας κοιτάξουν οι διάφοροι Κουλίες το βιογραφικό του Έλληνα ΥΠΕΞ: Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής, Νομική Σχολή, London School of Economics, επισκέπτης ερευνητής στο Institute of European and Comparative Law, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, δικηγόρος με παραστάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βουλευτής, υπουργός. Δεν ίδρωσε το αφτί του Μητσοτάκη.