Διακοπές από άλλη οπτική γωνία

Επανέρχομαι σήμερα στο θέμα διακοπές από διαφορετική οπτική γωνία, λόγω της οικονομικής περιρρέουσας οικονομικής κατάστασης. Η κουλτούρα των διακοπών για κάθε Κύπριο είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δυστυχώς το cost of living εκτοξεύτηκε στα ύψη και φέτος υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για διακοπές στο εξωτερικό για την πλειοψηφία των συμπατριωτών μας, οι οποίοι, πιστεύω, μπορούν να χαρούν διακοπές στο εσωτερικό με εκδρομές σε υπέροχα μέρη της Κύπρου μας. Η visa card που βοηθάει για διακοπές στο εξωτερικό σίγουρα δεν συστήνεται γιατί «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά». Με τούτα και κείνα, καταλήγω στις φτηνές διακοπές στο εσωτερικό, με εκδρομές σε διάφορα μέρη, εξοπλισμένοι με τα ωραία σάντουιτς και φρούτα που η μητέρα με πολλή αγάπη θα ετοιμάσει. Και all the way για χαρούμενες διακοπές, χωρίς υπέρογκα έξοδα αλλά με παιδευτικό όφελος που θα θυμούνται για πάντα.

Είναι πιστεύω καθήκον μας, να μετατρέψουμε αυτήν την περίοδο σε πηγή χαράς για ανέμελες και ξέγνοιαστες εκπαιδευτικές διακοπές, οι οποίες εν αντιθέσει με την παιδεία που προσφέρουμε στους παραπαιδευομένους, αγχωμένους και «έργω καταναγκασμένους» μαθητές μας με τα διαγωνίσματα, την κατ’ οίκον εργασία, την υπέρογκη ύλη, πάντοτε τη συνδρομή της παραπαιδείας, θα φαντάζει σαν μια ευχάριστη πνευματική όαση. Σίγουρα όμως χρειάζεται η καθοδήγησή μας σαν γονιών, για να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν και να ανακαλύψουν ξέγνοιαστα τη φύση, το νόημα του φυσικού κόσμου, το νόημα της ύπαρξής τους. Καλοκαίρι, διακοπές στο εσωτερικό, εκδρομές, περίπατοι, ανέμελες βόλτες στη φύση, στο βουνό και στη θάλασσα ή και στην πόλη, γιατί όχι. Πόσα άγνωστα υπάρχουν που όλοι μας θεωρούμε δεδομένα, αλλά ποτέ δεν προσέξαμε, δεν μελετήσαμε, δεν συζητήσαμε αλλά αγνοήσαμε. Είναι πράγματι μια χρυσή ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε όλα αυτά εμείς οι γονείς, να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να καταστήσουμε τα παιδιά μας κοινωνούς του κόσμου που τους περιβάλλει. Ας προσπαθήσουμε αυτό το καλοκαίρι να θυσιάσουμε τον χρόνο μας για να προσφέρουμε στα παιδιά μας διακοπές ποιότητας και να είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε πολύ σύντομα τις προσπάθειές μας να αποδίδουν καρπούς. Είμαι σίγουρος ότι η ως άνω εισήγηση για τις φετινές διακοπές, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που η ακρίβεια μας καθήλωσε, μπορεί να αποβεί μια ευχάριστη εμπειρία χωρίς το άγχος του budget μας, το οποίο δεν μας επιτρέπει να ξοδεύουμε ανέμελα και το οποίο θα μας βοηθούσε στo strike a balance για τους επόμενους δέκα μήνες τους οποίους με ηρεμία θα βολέψουμε νούσιμα μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα της ακρίβειας.

ΥΓ. 1. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία του συστήματος (The Establishment) είναι το TikTok και τα συναφή τα οποία έκαναν θριαμβευτικά την εμφάνισή τους και στις εκλογές μας, εκλέγοντας ευρωβουλευτή ένα apolitic άτομο της πλάκας, του «δεν ξέρω τίποτε από πολιτική». Δυστυχώς το σύστημα θέλει να παράγει μια κοινωνική μάζα χρήσιμων άκριτων ηλιθίων και το πέτυχε στην Κύπρο. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Ντροπή!

ΥΓ. 2. Όπως το 2013 με την κρίση, μας «τρέλαναν» δεκάδες «επαΐοντες οικονομολόγοι» στα πάνελ και στα ΜΚΔ, έτσι και τώρα με τις εκλογές έχουμε εφεύρει πάμπολλους «επαΐοντες πολιτικούς επιστήμονες» οι οποίοι μας «ξεθέωσαν» με το ράπισμα των πολιτικών κομμάτων. Ξέχασαν όμως να μας τονίσουν την εκλογή του δήθεν αφελή, ειλικρινή και apolitic νεαρού ΤΙΚ ΤΟΚΕR –για μένα είναι και πολύ επικίνδυνος– από 71.000 άτομα τα οποία κατέδειξαν το αποκορύφωμα της ανωριμότητας, κενότητας και ελαφρότητάς τους, επειδή υπάρχουν χιλιάδες τρόποι διαμαρτυρίας που ποτέ δεν θεώρησαν εφαρμόζοντας για χρόνια το προσφιλές κυπριακό motto «κρύψε να περάσουμε». Και ελαφρά τη καρδία γελοιοποιήθηκαν, γελοιοποίησαν τον «αθώο» TIK TOKER που εξυπηρέτησε το σύστημα και σίγουρα γελοιοποίησαν την πατρίδα μας. Δυο φορές ντροπή!

ΥΓ. 3. TikTok και ας τρώγομε πέτρες… Καημένη Κύπρος! Μήπως τυχαία «απολαμβάνουμε» την «υπέροχη» θέα της τουρκικής σημαίας στον Πενταδάκτυλο;

* ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού