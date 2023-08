«Ρομποτική»: Tέλος το πρώτο έτος για τo Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Αγ. Νικολάου

Το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου ολοκληρώνει με επιτυχία το πρώτο έτος διακρατικής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA2, με θέμα τη «Ρομποτική».

Της Αγγέλας Χριστάκη Φιλίππου, Συντονίστριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ KA1, KA2

Το Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου ολοκλήρωσε το πρώτο έτος συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ της Βασικής Δράσης 2 (ΒΔ2), με θέμα του έργου το: “Robotics Yesterday, Today, Tomorrow. Its interaction with the environment and climate”. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2024.

Η τελευταία, για το έτος κινητικότητα, πραγματοποιήθηκε στη γειτονική Τουρκία, από τις 19 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2024, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από τα εννέα συνεργαζόμενα σχολικά ιδρύματα. Οργανισμός υποδοχής της 2ης διακρατικής, συντονιστικής κινητικότητας ήταν το σχολείο “Diyarbakirli Ekrem Ergun Ilkokulu” στην περιοχή Biga/Çanakkale. Σκοπός της κινητικότητας ήταν η αξιολόγηση του πρώτου έτους συνεργασίας και η από κοινού συμπλήρωση της ενδιάμεσης έκθεσης του Σχεδίου. Προγραμματίστηκαν επίσης, οι επόμενες κινήσεις της συνεργασίας και οργανώθηκαν οι δραστηριότητες του δεύτερου έτους.

Εταιρικά σχολεία

Στην ευρωπαϊκή συνεργασία συμμετέχουν εννέα σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης:

Στ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) – Αγ. Νικολάου της Κύπρου,

«Ceip Juan Garcia Perez» - San Isidro/Granadilla de Abona της Ισπανίας,

“Osnovno Uchilishte Professor Ivan Batakliev” - Pazardzhik της Βουλγαρίας,

"St. Kliment Ohridski Primary school” - Bitola της Β. Μακεδονίας

“Diyarbakirli Ekrem Ergun Ilkokulu” - Biga/Çanakkale της Τουρκίας,

“Istituto Comprensivo "Don A. De Caro" Fisciano-Lancusi” - Fisciano της Ιταλίας,

“Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabra” - Santana της Πορτογαλίας,

“Osnovna skola Matije Gupca” - Zagreb της Κροατίας.

Συντονιστικό σχολείο του εταιρικού προγράμματος είναι το:

“Ecole Communale Robert Andre Flenu” της Mons του Βελγίου.

Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά παρέχει εφόδια για το ξεκίνημα μιας υγιούς και ευτυχισμένης ζωής που θα τα γεμίζει, βοηθώντας τα να καταφέρουν στο μέλλον να επιτύχουν σπουδαία πράγματα, τόσο για τα ίδια όσο και για την κοινωνία, κάτι το οποίο επιθυμούν και οι γονείς. Η ενασχόληση με τη ρομποτική από μικρή ηλικία έχει πολλά πλεονεκτήματα στη μετέπειτα ανάπτυξη των παιδιών, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Τους δίνει την ευκαιρία να χτίσουν βασικές ικανότητες για τη ζωή τους, όπως είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οργάνωση και διαχείριση του χρόνου, η επίλυση προβλημάτων. Επιπρόσθετα, η κατανόηση της Ρομποτικής από νωρίς, διδάσκει στο παιδί ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάται, αλλά κάτι που αξίζει τον κόπο να διερευνήσει και να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δράσουν ως επιστήμονες – εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις. Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται η έμφυτη παιδική περιέργεια και χτίζεται το ενδιαφέρον του παιδιού στο να κάνει κάτι να «δουλέψει», καλλιεργώντας το πνεύμα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Η Ρομποτική είναι μία σχετικά καινούρια επιστήμη, η οποία καταφέρνει με απόλυτη επιτυχία να συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κ.ά. Στη σημερινή εποχή οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές της εμφανίζονται σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η αρχιτεκτονική, αλλά και η εκπαίδευση.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο κυριαρχούν κατά βάση τα στοιχεία της ομαδικότητας, της αλληλεπίδρασης, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να παίξουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία δεν κυριαρχεί η στείρα και παθητική μάθηση, αλλά η γνώση αποκτάται κυρίως μέσα από την εξάσκηση και την εμπειρία. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση STEM, καθώς αξιοποιεί σε όλο της το εύρος την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά.

Οφέλη Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά

Α. Μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά

Το γεγονός ότι η Εκπαιδευτική Ρομποτική διδάσκεται σε μικρές, συνήθως, ομάδες 4-5 παιδιών, τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν το ομαδικό πνεύμα, την ευγενή άμιλλα, τη διάθεση συνεργασίας, να κάνουν νέες φιλίες. Αποτέλεσμα είναι η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς παράλληλα μαθαίνουν να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους. Μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τη χαρά της νίκης αλλά και την απογοήτευση της ήττας, το θυμό τους κ.ά.

Β. Ανακαλύπτουν ταλέντα και ενδιαφέροντα

Η ενασχόληση με τη Ρομποτική δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με νέα ερεθίσματα. Όλο αυτό τους δίνει τη δυνατότητα μέσα από τη διαδικασία της έκθεσης να έρθουν σε επαφή με καινούρια ερεθίσματα, όπως είναι η μηχανική, ο προγραμματισμός και να δοκιμαστούν σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Η ενασχόλησή τους αυτή μπορεί να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και να τα βοηθήσει να ανακαλύψουν καινούριες πτυχές του χαρακτήρα τους, που και οι ίδιοι δεν ξέρουν ότι διαθέτουν.

Γ. Μαθαίνουν να χειρίζονται την τεχνολογία με υπευθυνότητα

Η επαφή με την Εκπαιδευτική Ρομποτική βοηθά τα παιδιά να αντιληφθούν ότι η τεχνολογία είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο, με τη σωστή χρήση και χειρισμό, μπορεί να αποδειχτεί ωφέλιμο κι αξιοποιήσιμο στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων, στην επίτευξη του κοινού καλού και στη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Δ. Εξασκούν τη δημιουργική και κριτική σκέψη

Τα παιδιά, επειδή καλούνται να δώσουν τα ίδια λύσεις σε διάφορες και πολυάριθμες καταστάσεις και προβλήματα, μαθαίνουν την αξία της υπευθυνότητας και συνάμα αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες του problem solving. Εξασκώντας την κριτική τους σκέψη μαθαίνουν να αναλαμβάνουν ευθύνες και να στηρίζουν τις απόψεις και τις επιλογές τους. Ταυτόχρονα, αναπτύσσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες, όπως είναι η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση κ.λπ., καθώς και τη δημιουργικότητά τους.

Ε. Κεντρίζει το ενδιαφέρον

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική καταφέρνει να διδάξει τα παιδιά με όμορφο και ευχάριστο τρόπο κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους, έχοντας ως βασική αρχή μάθησης τη διαδραστικότητα και τη φαντασία. Η προδιάθεσή τους για ανακάλυψη και εξερεύνηση ικανοποιείται πλήρως, αφού περνούν από τη θεωρία στην πράξη, μέσω της τεχνολογίας.

Σκοπός Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Σκοπός του Ευρωπαϊκού, Διετούς Προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες από εννέα ευρωπαϊκά σχολεία θα λέγαμε ότι είναι η ένταξη των μαθητών/τριών στον κόσμο της Ρομποτικής σε όλες τις πτυχές της, ώστε να προσεγγίσουν εντελώς διαφορετικά θέματα, περιλαμβάνοντας όμως σε όλα, την πτυχή της Ρομποτικής. Στην πρώτη φάση του έργου, εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες μελέτησαν, αλλά και διαπίστωσαν στην πράξη, την επίδραση της Ρομποτικής στη ζωή μας. Στη δεύτερη και τελευταία φάση του έργου, οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα επιδιώκουν στη μελέτη των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει η ρομποτική, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στις τρέχουσες κλιματικές αλλαγές.

Εκπαιδευτική συνάντηση στην Τουρκία

Κατά την πενθήμερη παραμονή στην Τουρκία, οι συμμετέχοντες είχαν τον χρόνο να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές, με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό και την κουλτούρα της χώρας. Πρώτος προορισμός ήταν η Κωνσταντινούπολη, όπου οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν την περιοχή Sultanahmet, την Αγία Σοφιά, το Μπλε Τζαμί, το Grand Bazaar, τη Cistern Basilica, καθώς επίσης ταξίδεψαν με πλοιάριο στα νερά του Βοσπόρoυ.

Δεύτερος προορισμός ήταν η πόλη Çanakkale. Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στην αρχαία πόλη της Τροίας και το Troya museum, καθώς επίσης επισκέφθηκαν την αρχαία πόλη Assos, o πιο διάσημος κάτοικος της οποίας ήταν ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. Το απόγευμα η διακρατική ομάδα παρακολούθησε τον τρόπο παρασκευής του υπέροχου γλυκίσματος κιουνεφέ, γλυκό που προέρχεται από τα βάθη της Μ. Ασίας κι έχει περάσει στην Κωνσταντινούπολη.

Τρίτος προορισμός ήταν η περιοχή Biga, μέρος όπου βρίσκεται το εταιρικό σχολείο. Τελευταίος προορισμός ήταν η Προύσα. Εκεί οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο Gölyazı Apolyont, στο Τophane, το Bursa Ulucami και το Great Bazaar.

Η εβδομάδα στη χώρα κύλησε μέσα σε ένα πολύ όμορφο, φιλικό και δημοκρατικό κλίμα. Η διακρατική κινητικότητα κατάφερε να φέρει σε επαφή ανθρώπους από διάφορες χώρες της Ευρώπης, από διαφορετικούς πολιτισμούς, με διαφορετικές ιδέες και φιλοσοφίες, που μοιράζονται όμως, παρόμοιες επαγγελματικές και άλλες ανησυχίες, έχοντας κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους κι επιδιώξεις.

Το επόμενο ραντεβού, για τη νέα σχολική χρονιά, δόθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2023, στην περιοχή Lancusi της Ιταλίας. Στην πρώτη για το έτος κινητικότητα, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, όχι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά και μαθητές/τριες και από τα εννέα εταιρικά σχολεία, με σκοπό να εργαστούν από κοινού σε περισσότερες δραστηριότητες γύρω από το μεγάλο κεφάλαιο της Ρομποτικής και τα ταξιδέψουν σε νέα εκπαιδευτικά, και όχι μόνο, μονοπάτια κάνοντας νέους φίλους, νέες γνωριμίες.