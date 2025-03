Τέσσερα νέα βραβεία για τη Eurobank Κύπρου στα Euromoney Private Banking Awards 2025 

H Eurobank Κύπρου βραβεύεται για 9η χρονιά για τις υπηρεσίες Private Banking που παρέχει

Κατά την τελετή βράβευσης στα Euromoney Private Banking Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαρτίου στο Λονδίνο, η Eurobank Κύπρου απέσπασε τέσσερα συνολικά βραβεία στις κατηγορίες: Cyprus' Best International Private Bank, Cyprus' Best for UHNW (Ultra-High Net Worth), Cyprus' Best for Discretionary Portfolio Management και Cyprus' Best for Alternative Investments.

Οι νέες τιμητικές διακρίσεις είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης και της αφοσίωσης της Τράπεζας για παροχή υψηλού επιπέδου και διεθνούς εμβέλειας τραπεζικών υπηρεσιών με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Τα βραβεία αντικατοπτρίζουν παράλληλα τη συνεχή εξέλιξη της τράπεζας, την εμπιστοσύνη των πελατών και τον επαγγελματισμό του έμπειρου προσωπικού στον τομέα του Wealth Management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωτοποριακό μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών Private Banking που έχει υιοθετήσει η Eurobank Κύπρου και ο Όμιλος Eurobank, προσφέρει στους πελάτες του ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών από τέσσερις γεωγραφικές περιοχές: την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε δήλωσή του ο κ. Μάριος Χατζηκυριάκου, Γενικός Διευθυντής Wealth Management, της Eurobank Κύπρου ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα τιμητική διάκριση, αφού ο θεσμός των Εuromoney Awards αναγνωρίζει την τραπεζική αριστεία. H Eurobank Κύπρου βραβεύεται για 9η χρονιά για τις υπηρεσίες Private Banking που παρέχει, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηγετική μας θέση στον τομέα του Wealth Management στην Κύπρο, καθώς και τον επαγγελματισμό του άρτια καταρτισμένου προσωπικού μας στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε θέματα διαχείρισης περιουσίας. Ως Eurobank Κύπρου θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να καινοτομούμε με στόχο να παραμείνουμε πρωτοπόροι στον τομέα μας».

Οι υπηρεσίες του Private Banking της Eurobank Κύπρου καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από τις συνήθεις τραπεζικές εργασίες μέχρι τις καινοτόμες δανειακές λύσεις όπως τα επενδυτικά δάνεια τύπου Lombard που επιτρέπουν στους επενδυτές να ενισχύουν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους αλλά και τα δάνεια επενδυτικού σκοπού στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπρόσθετα αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στο Private Banking η ψηφιακή πλατφόρμα επενδύσεων «Wealth Portal» της Τράπεζας, προσφέρει πρόσβαση σε διαδικτυακά εργαλεία που διευκολύνουν την ενεργή διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Εκτός από την εύκολη προσβασιμότητα, πλοήγηση και χρήση παρέχει διευρυμένες λειτουργικότητες στους χρήστες και κυρίως τη δυνατότητα στον πελάτη να εξυπηρετηθεί ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε μέρα και ώρα το επιθυμεί.