Μια πολυαναμενόμενη άφιξη: Το Amyth of Nicosia ανοίγει επίσημα τις πόρτες του

Εντός θα λειτουργεί εστιατόριο, το οποίο θα γίνει ο νέος γαστρονομικός προορισμός της πρωτεύουσας

Τους πρώτους επισκέπτες του ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Παρασκευή 28 Μαρτίου το Amyth of Nicosia, μία διαφορετική πρόταση στον τομέα της φιλοξενίας στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Με το άνοιγμα της νέας ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία ανήκει στον Όμιλο Thanos Hotels & Resorts, αναμένεται να αναδειχθεί μια διαφορετική πλευρά της Κύπρου και να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για την παλιά πόλη, ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την αυθεντική κυπριακή κουλτούρα και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας.

Χωροθετημένο εντός των ενετικών τειχών, στην Οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 29, πλησίον της Αρχιεπισκοπής και του Αρχοντικού Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, το Amyth of Nicosia δένει αρμονικά με τον χαρακτήρα της περιοχής. Πρόκειται για μια κομψή και ανακαινισμένη έπαυλη που αρχικά λειτουργούσε ως κολλέγιο και πλέον μετατρέπεται σε ένα ξενοδοχείο-κόσμημα, με δέκα εκλεπτυσμένα δωμάτια και σουίτες και εστιατόριο με αυλή και μπαρ. Οι τιμές των δωματίων ξεκινούν από €350.

Οι εσωτερικοί του χώροι χρονολογούνται από τις αρχές του 1900 και διατηρούν παραδοσιακές λεπτομέρειες της εποχής, ενώ τα αυθεντικά δάπεδα, η μεγάλη και επιβλητική σκάλα και η προσεγμένη διακόσμηση προσθέτουν στη γοητεία και αρχοντιά του ξενοδοχείου. Την αρχιτεκτονική προσέγγιση του έργου έχει αναλάβει το γραφείο Ηρακλής Παπαχρίστου και τη διακόσμηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων η Μαρία Νεοφύτου.

Εντός του ξενοδοχείου λειτουργεί εστιατόριο, το οποίο αναμένεται να καταστεί ο νέος γαστρονομικός προορισμός της πρωτεύουσας, σερβίροντας πιάτα κατηγορίας refined-dining, δημιουργώντας έτσι μια σαγηνευτική αύρα και εμπειρία φαγητού. Ο σεφ του ξενοδοχείου, Andrew Michael Smith, υπό την επίβλεψη του Executive Chef, David Goodridge, αντλεί έμπνευση από μεσογειακές συνταγές, με ανανεωμένες επιλογές φτιαγμένες με εξαιρετικές πρώτες ύλες, διατηρώντας τις υψηλές προδιαγραφές του Ομίλου.

Στην ομάδα της Thanos Hotels, το καλό φαγητό φτιάχνεται με αγάπη έτσι, μέσα από μια ξεχωριστή και διαχρονική συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς, δημιουργούνται πιάτα που αφηγούνται μια ιστορία. Από ένα δυναμωτικό πρωινό μέχρι θαλασσινά, τραγανές σαλάτες και προσεγμένες επιλογές vegan, χορτοφαγικά πιάτα και επιλογές χωρίς γλουτένη, το ολοήμερο μενού στο εστιατόριο είναι φρέσκο και τολμηρό.

Με τη φιλοσοφία των Amyth να αγκαλιάζει την αίσθηση της περιέργειας και της περιπέτειας, συμπεριλαμβανομένου και του φαγητού, το εστιατόριο του Amyth Nicosia προτείνει μία ιδιαίτερη εμπειρία σε ένα χώρο όπου η ζεστασιά της προσεγμένης κουζίνας συναντά την αίσθηση γνωριμίας και του απρόσμενου. Συνταγές με τοπικά βιολογικά υλικά επανασχεδιάζονται ώστε κάθε γεύμα να αποτελεί πρόσκληση στον επισκέπτη για να ανακαλύψει κάτι νέο – με έμπνευση σε κάθε μπουκιά.

Το εστιατόριο αποτελεί ιδανική επιλογή για να φιλοξενήσει έως 100 άτομα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς του χώρους, ενώ η αίθουσα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, διαθέτει χωρητικότητα για 15-30 άτομα, αναλόγως διαρρύθμισης.

Οι ώρες λειτουργίας του εστιατορίου είναι 07:00-10:00 για πρόγευμα, 12:30-15:30 για μεσημεριανό, 19:00-22:30 για δείπνο, ενώ προσφέρεται και ολοήμερο μενού.

Για κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 22888400.

Amyth of Nicosia. Στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου 29, 1016 Λευκωσία.

Η φιλοσοφία των Amyth Hotels

To Amyth of Nicosia έρχεται να προστεθεί στην αλυσίδα των Amyth Hotels της Thanos Hotels & Resorts, τα οποία είναι αφιερωμένα στη δημιουργία εμπειριών που ενισχύουν τη διάθεση του επισκέπτη για εξερεύνηση, αναδεικνύουν την αυθεντικότητα και καλλιεργούν την ανοιχτή σκέψη. Η εξερεύνηση βρίσκεται στον πυρήνα της εμπειρίας των Amyth, που μετρούν ήδη δύο ξενοδοχειακές μονάδες στη Μύκονο, δημιουργώντας ένα «καταφύγιο» όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν «κρυμμένους θησαυρούς», είτε εξερευνώντας τον προορισμό, είτε μέσα από στιγμές αναστοχασμού. Η αυθεντικότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ταυτότητας των Amyth Hotels τιμώντας την κληρονομιά και τον χαρακτήρα κάθε τοποθεσίας και αποτυπώνοντας τη μοναδικότητά της στους χώρους και τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

Ο Όμιλος Thanos Hotels and Resorts

Ο Όμιλος ξεκίνησε την πορεία του στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας στην Κύπρο πριν από 50 χρόνια, κατακτώντας ηγετική θέση. Η ανάπτυξή του βασίστηκε αφενός στη δημιουργία εμβληματικών ξενοδοχείων και resorts, που εκσυγχρόνισαν το κυπριακό τουριστικό προϊόν, και αφετέρου στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης μέσω υπηρεσιών Hotel Management, για τη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων και ξενοδοχειακών μονάδων. Ειδικότερα, το Hotel Management αποτελεί το νέο αυτόνομο business unit του Ομίλου, προσφέροντας προστιθέμενη αξία τόσο στους πελάτες όσο και στους επενδυτές.

Σήμερα, ο Όμιλος Thanos Hotels and Resorts διαθέτει τρία υπερπολυτελή resorts στην Κύπρο που έχουν κατακτήσει διεθνείς διακρίσεις, τα Anassa, Annabelle και Αlmyra. Το 2023, ο Όμιλος ξεκίνησε την είσοδό του στην ελληνική αγορά πολυτελούς φιλοξενίας με τα πρώτα δύο ξενοδοχεία - το Amyth of Mykonos Άγιος Στέφανος και το Amyth of Mykonos Super Paradise, ενώ παράλληλα παρουσίασε επενδυτικό πλάνο για την επέκτασή του, στοχεύοντας στη λειτουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα. Τα επόμενα μεγάλα projects του Ομίλου μέσω των υπηρεσιών Hotel Management περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και επαναλειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου Berengaria στον Πρόδρομο, και την αναβίωση και εξέλιξη του εμβληματικού Palm Beach Resort, στη Λάρνακα.