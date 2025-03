Αρχίζει η Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Eνδομητρίωση “No Just A Bad Period

Η ενδομητρίωση δεν είναι απλώς μια γυναικολογική πάθηση. Είναι μια χρόνια, εξουθενωτική ασθένεια που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μιας γυναίκας.

Είναι μια ιστορία που έχει ειπωθεί ξανά και ξανά. Ένα νεαρό κορίτσι που αρχίζει να νιώθει αφόρητους πόνους, αλλά οι γιατροί της λένε ότι είναι «απλά μια δύσκολη περίοδος». Μια γυναίκα που κάθε μήνα υποφέρει, όμως κανείς δεν μπορεί να της εξηγήσει το γιατί. Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, αλλά ακούει πως το πρόβλημα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζει είναι «ανεξήγητο».

Η ενδομητρίωση δεν είναι απλώς μια γυναικολογική πάθηση. Είναι μια χρόνια, εξουθενωτική ασθένεια που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μιας γυναίκας. Από την εφηβεία, όταν τα πρώτα συμπτώματα την αναγκάζουν να χάνει σχολικές ώρες, μέχρι την ενήλικη ζωή, όπου καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον έντονο πόνο και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Στο εργασιακό περιβάλλον, πολλές φορές μειώνεται η παραγωγικότητα της και δημιουργείται προκατάληψη και αμφισβήτηση. Ο πόνος, η κόπωση και τα υπόλοιπα συμπτώματα, καθιστούν δύσκολη ακόμη και την πιο απλή καθημερινή δραστηριότητα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που επηρεάζει την ποιότητα ζωής της, ψυχική, προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική.

Η Κύπρος, ενώνει και φέτος τη φωνή της με άλλες 75 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχει ενεργά στο Παγκόσμιο Κίνημα Worldwide EndoMarch, το οποίο ηγείται του αγώνα για την ορθή διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία της ενδομητρίωσης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Worldwide EndoMarch, τα στοιχεία των τελευταίων ερευνών καταγράφουν ότι η ενδομητρίωση επηρεάζει 400 εκατομμύρια έως 1,5 δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως.

O Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus για ακόμη μια χρονιά τοποθετεί τη χώρα μας σε αυτή την Παγκόσμια Αλυσίδα Διαφώτισης, ώστε να μάθουμε, να ενημερωθούμε και να μοιραστούμε πληροφόρηση για την ενδομητρίωση. Με ένα μήνυμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί – “No Just A Bad Period” – Δεν είναι απλά μια δύσκολη περίοδος - το EndoMarch Cyprus υψώνει τη φωνή του πιο δυνατά από ποτέ. Όχι για να μιλήσει απλώς για την ενδομητρίωση, αλλά για να ακουστεί η ιστορία που έχει βιώσει κάθε γυναίκα. Όχι για να καταγράψει στατιστικά, αλλά για να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεται αυτή η πάθηση στην κοινωνία και στην ιατρική κοινότητα. Η γνώση είναι το πρώτο βήμα. Η αλλαγή έρχεται όταν η κοινωνία αποφασίζει να μην αφήσει άλλη μια γενιά γυναικών να υποφέρει στη σιωπή.

Η ενδομητρίωση είναι μια καλοήθης πάθηση που επηρεάζει 1 στις 5 γυναίκες παγκοσμίως. Παρότι τα συμπτώματα είναι έντονα και επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής τους, συχνά παρερμηνεύονται ως «συνηθισμένοι πόνοι περιόδου», με αποτέλεσμα η διάγνωση να καθυστερεί για χρόνια. Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστικός παράγοντας. Πρόκειται για μια ασθένεια που συνήθως ξεκινά στην εφηβεία και μέχρι να διαγνωστεί, έχει συχνά ήδη επεκταθεί και επηρεάσει τη γονιμότητα. Όσο νωρίτερα αναγνωριστεί η πάθηση, τόσο πιο αποτελεσματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί, επισημαίνει ο Γυναικολόγος Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης, Πρόεδρος του EndoMarch Cyprus και Ιδρυτής του Endometriosis & Fertility Center στο American Medical Center.

Μήνας Δράσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

Η Εκστρατεία EndoMarch Cyprus 2025, η οποία έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Δαμιανού και υπό την Υψηλή Προστασία της Πρώτης

Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, θα διαρκέσει όλο τον μήνα Μάρτιο, με μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση, την αφύπνιση και την ενδυνάμωση της υποστήριξης προς τις γυναίκες που ζουν με ενδομητρίωση.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις και δράσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Εκστρατείας περιλαμβάνονται:

Το Σάββατο 15 Μαρτίου, από τις 16:00 μέχρι τις 18:00 στο Roe + Bone, στο Παλιό Λιμάνι της Λεμεσού, πραγματοποιείται το Yellow Day Event, όπου η ομάδα του Endomarch Cyprus και ο Πρόεδρος της Εκστρατείας, Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης σε μια διαδραστική επικοινωνία με το κοινό μοιράζονται πολύτιμη ενημέρωση για την ενδομητρίωση.

Την Πέμπτη 20 Μαρτίου, από τις 18:00 έως τις 19:30, ο Πρόεδρος του EndoMarch Cyprus, Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης, ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό στη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης Endometriosis Online Discussion. Γυναίκες που ζουν με ενδομητρίωση μοιράζονται τις εμπειρίες τους, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους και ενημερώνονται για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη διάγνωση και τη θεραπεία της ενδομητρίωσης.

Από την Παρασκευή 28 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, η τέχνη γίνεται ο καταλύτης για να εκπαιδεύσει, να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει την ενημέρωση για την ενδομητρίωση. Η έκθεση Endometriosis Meets Art: The Yellow Ribbon Unwind, που θα φιλοξενήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο στηρίζει την Εκστρατεία, φέρνει κοντά 20 καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι αποτυπώνουν μέσα από τα έργα τους τον πόνο, την κατάθλιψη, τη σιωπή, την αγωνία, τη μάχη αλλά και τη δύναμη των γυναικών με ενδομητρίωση.

Τη Δευτέρα 31 Μαρτίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τις 12:00 μέχρι τις 13:00, ο Πρόεδρος του EndoMarch Cyprus Δρ. Ανδρέας Σταυρούλης ενημερώνει για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο “It Starts Early – Τhe Only Prevention is Early Detection”. Ο Δρ Σταυρούλης συζητά με το κοινό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της ενδομητρίωσης, αλλά και για τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και επιλογές που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή χιλιάδων γυναικών.

Παράλληλα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας, προβολής και δημοσίων σχέσεων που υλοποιεί κάθε χρόνο η Avaton Communications, ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός EndoMarch Cyprus θα ενισχύσει τη φωνή του με ενημερωτικές παρεμβάσεις στα ΜΜΕ και μια δυναμική ψηφιακή εκστρατεία, που θα τρέχει σε Facebook και Instagram καθ' όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, με στοχευμένα ενημερωτικά φιλμάκια και διαφωτιστικό περιεχόμενο.

Η Εκστρατεία Endomarch Cyprus πραγματοποιείται με την πολύτιμη αρωγή χορηγών και υποστηρικτών.

Charitable Giving Partner: Ίδρυμα ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Major Sponsors: American Medical Center, Endometriosis and Fertility Center Cyprus

Sponsors: Lifeline, Medicover Genetics | Supporters: Akeso Fertility Center, iClinic, Delobris Pharmaceuticals, Dr. Pavlos Constantinou Histopathology and Cytology Laboratory Services, Medaxis, MSJ Group, Remedica, PATH – LAB Κλινικά Εργαστήρια Θεοχαρίδη, A. Constantinides Pharmaceuticals Ltd, A. Potamitis Medicare Ltd, Akis Panayiotou & Son Ltd, Biomedical Laboratories LAOS, Renaissance Cryo-Preservation & Health Care Ltd.