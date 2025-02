Πρότυπο Κέντρο Αριστείας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ενέργεια  από την HELLENiQ ENERGY και το Alba Graduate Business School 

Στόχος να αποτελέσει σημείο αναφοράς του ενεργειακού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή συνδυάζοντας τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την κοινωνική και επιχειρηματική διάσταση

Η HELLENiQ ENERGY και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ιδρύουν από κοινού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρότυπο Κέντρο Αριστείας που στοχεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ενώνοντας την επιχειρηματικότητα και την ακαδημαϊκή γνώση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις στον Ενεργειακό κλάδο και στην επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η δημιουργία του HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School, ανακοινώθηκε επισήμως την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025, σε ειδική εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, Ακαδημαϊκών και μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας, παραγόντων της Οικονομικής ζωής του τόπου και του Τραπεζικού κλάδου, εκπροσώπων Επιχειρήσεων, Φορέων της Ενέργειας και Ρυθμιστικών Αρχών.

Πρόκειται για την πρώτη σύμπραξη που γίνεται στη χώρα μας ανάμεσα σε μια μεγάλη Εταιρεία και έναν Ακαδημαϊκό φορέα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Αριστείας με αντικείμενο την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα. Την ευθύνη ανάπτυξης έχει αναλάβει μια πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή (steering committee), στην οποία συμμετέχουν ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Κέντρου, ο Πρύτανης του Alba και τρία (3) διακεκριμένα ανεξάρτητα μέλη από την Ακαδημαϊκή και Επιχειρηματική κοινότητα.

Πιο συγκεκριμένα, τη Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζουν οι:

Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής στο HELLENiQ Energy Center for Sustainability and Energy,

Δρ. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης στο Alba Association,

Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική-Τραπεζική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου,

Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

Γιάννης Κωστόπουλος, Οικονομολόγος, και πρώην CEO στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School θα επιδιώξει να προσελκύσει όλους τους ενδιαφερόμενους στον ενεργειακό τομέα (Πολιτεία, Ακαδημαϊκός κόσμος, Επιχειρηματική κοινότητα, Κοινωνία των Πολιτών και Δημόσια Διοίκηση), προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα δομημένο διάλογο και σε συλλογική διερεύνηση των προκλήσεων του κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Οι δράσεις του περιλαμβάνουν Εκπαιδευτικά Συνέδρια (Learning conferences), Έρευνες, Ακαδημαϊκές εργασίες, προσαρμοσμένες Μελέτες ειδικών περιπτώσεων και Δημοσιεύσεις, ενώ με τις γνώσεις τους θα συνεισφέρουν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και στελέχη εταιρειών που πρωταγωνιστούν στον ενεργειακό κλάδο. Ανάμεσά τους και στελέχη της HELLENiQ ENERGY που θα λάβουν μέρος ως ομιλητές στις δραστηριότητες του Κέντρου.

Το "HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School” θα υποστηρίξει την κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων στα Προγράμματα του Alba “MSc in Energy Management” και “Executive Program in Energy Management (mini ΜΒΑ)”. Θα συμβάλει, επίσης, στην ανάπτυξη νέων ταλέντων που επιθυμούν να εξειδικευθούν στον τομέα της Ενέργειας διευκολύνοντας περαιτέρω την επαγγελματική προοπτική τους, ενώ αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για ερευνητές και Πανεπιστημιακούς.

Παράλληλα, μέσω του "Incubator Synergy Hub" του Κέντρου, οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στον τομέα της ενέργειας θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις εταιρείες τους, προκειμένου να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον και χρηματοδότηση.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία εκ μέρους της HELLENiQ ENERGY, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: «Η συνεργασία με το ALBA Graduate Business School είναι στρατηγική επιλογή για την HELLENiQ ENERGY, καθώς αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχει ισχυρή διασύνδεση με την αγορά εργασίας και στηρίζεται έμπρακτα από τον ΣΕΒ. Είναι μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών και συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κλάδος της Ενέργειας αποτελεί σημαντικό μέρος της πράσινης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η λειτουργία αυτού του Κέντρου Αριστείας έρχεται να ενισχύσει τον διάλογο ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη, βοηθώντας στη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής και υποστηρίζοντας την κατάρτιση μιας νέας γενιάς στελεχών αλλά και την οπτική για την ανάγκη να λειτουργήσουμε με πιο ισορροπημένα κριτήρια. Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε μεταφέροντας τεχνογνωσία από τα στελέχη μας, ενισχύοντας την διασύνδεση με την Πολιτεία και τον κλάδο, αλλά και συμβάλλοντας στην Ακαδημαϊκή έρευνα για την ανάπτυξη καινοτομίας μέσα από τα πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα που ήδη υλοποιούμε ως κορυφαία εταιρεία ενέργειας, που μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς και πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις».

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στη διάρκεια της εναρκτήριας εκδήλωσης του Κέντρου, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Dr. David G. Horner, σημείωσε: «Ήδη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για αυτήν τη διορατική συνεργασία μεταξύ των Alba Association, Alba Graduate Business School και της HELLENIQ Energy για τη δημιουργία του HELLENIQ Energy Center for Sustainability and Energy @ Alba, το οποίο πιστεύουμε ότι διαθέτει σημαντικές προοπτικές να συμβάλει στη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.»

Ο Πρύτανης του Alba Association και Καθηγητής κ. Κώστας Αξαρλόγλου, αντίστοιχα δήλωσε: «Η ταχεία ανάπτυξη του ενεργειακού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου καθιστούν την ενέργεια ζωτικής σημασίας για την οικονομία. Η HELLENiQ ENERGY και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους με την ίδρυση του “HELLENiQ ENERGY Center in Sustainability and Energy@Alba”, και κοινό όραμα να αποτελέσει το Κέντρο κόμβο και σημείο αναφοράς του ενεργειακού οικοσυστήματος στην ευρύτερη περιοχή. Δέσμευσή μας είναι να συμβάλει το Κέντρο στην ολιστική και αντικειμενική προσέγγιση των ενεργειακών θεμάτων, στηρίζοντας ενεργά το ενεργειακό οικοσύστημα, την κοινωνία και την μετεξέλιξη της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο.»

Ο Διευθυντής του “HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy @Alba Graduate Business School”, καθηγητής κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, επεσήμανε: «Στόχος του Κέντρου είναι ο μετασχηματισμός του ενεργειακού διαλόγου, προσεγγίζοντας την ενεργειακή μετάβαση ολιστικά, προάγοντας τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων, βιομηχανίας και πολιτικής ηγεσίας. Αποστολή μας είναι να αναδείξουμε τη σημασία της εφαρμοσμένης έρευνας, να ενισχύσουμε τη βιώσιμη καινοτομία και να εκπαιδεύσουμε τους μελλοντικούς ηγέτες του τομέα. Μέσω στοχευμένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, ερευνητικών έργων και συνεργασιών τόσο με τη βιομηχανία όσο και με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, το Κέντρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προώθηση της γνώσης και της αριστείας στον κλάδο.»

Σύντομο χαιρετισμό στην εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου απηύθυνε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Αλεξάνδρα Σδούκου καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε συζήτηση με θέμα «Οι Προκλήσεις της Ενεργειακής Μετάβασης» (Energy Transition Challenges: A Stakeholder Discussion). Συμμετείχαν ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος, η Δρ Τατιάνα Μίτροβα, Ερευνήτρια, Center on Global Energy Policy στο Πανεπιστήμιο Columbia, ο Δρ. Derek Bunn, Καθηγητής, Decision Sciences / Management Science and Operations και Chief Examiner του London Business School και ο κ. Γιάννoς Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίων Αθηνών (ATHEXGROUP).