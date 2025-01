Hermes Airports: Παγκόσμια πρωτιά με διπλή πλατινένια πιστοποίηση από το Investors in People

Από το 2019, η Hermes Airports διατηρεί την Πλατινένια Πιστοποίηση IIP

Η Hermes Airports κατακτά παγκόσμια πρωτιά, καθώς γίνεται η μοναδική διαχειρίστρια αεροδρομίων με διπλή πλατινένια πιστοποίηση Investors in People και Investors in People - Wellbeing. Οι δυο σημαντικές αναγνωρίσεις αναδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που δίνει ο οργανισμός στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ταυτόχρονα, αντανακλά τη συστηματική προσπάθεια της Hermes Airports να αναπτύσσει και να εφαρμόζει ποικίλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που έχουν ως κεντρικό άξονα τον εργαζόμενο και την επαγγελματική αλλά και προσωπική του εξέλιξη.

Το Investors in People (IIP) είναι ένα σημαντικό εργαλείο που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αντανακλά τις τελευταίες τάσεις στον εργασιακό χώρο και τις αποτελεσματικές δομές που απαιτούνται για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων σε οποιονδήποτε κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 2% των διεθνών οργανισμών που είναι διαπιστευμένοι με το πρότυπο IIP κατέχουν το επίπεδο Πλατινένιας πιστοποίησης. Επιπλέον, ανάμεσα σε 61 εταιρείες στον κλάδο των Μεταφορών, η Hermes κατατάσσεται πλέον στην 5η θέση, από την 8η θέση που κατείχε το 2021.

Από το 2019, η Hermes Airports διατηρεί την Πλατινένια Πιστοποίηση IIP αναγνωρίζοντας την αριστεία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η φετινή αναβάθμιση από τη Χρυσή κατηγορία στην Πλατινένια για το Wellbeing επιβραβεύει καινοτόμες πρακτικές ευεξίας όπως το πρόγραμμα «Evexia | Being Well», που εφαρμόζεται από το 2017 και περιλαμβάνει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες όπως η εβδομάδα εκτίμησης εργαζομένων, οι προληπτικές εξετάσεις υγείας, η δωρεάν, ανώνυμη ψυχολογική υποστήριξη σε όσους χρειάζονται κ.ά.

Ο Paul Devoy, CEO του Investors in People, δήλωσε πως «Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Hermes Airports. Η Πλατινένια διαπίστευση στο Invest in People και στο Invest in Wellbeing είναι μια αξιοσημείωτη προσπάθεια για κάθε οργανισμό και τοποθετεί τη Hermes Airports στους οργανισμούς που κατανοούν την αξία των ανθρώπων και της ευημερίας».

Η Νατάσα Ιακωβίδου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Executive Coach στη Hermes Airports, ανέφερε πως «Αυτή η διπλή διάκριση επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση. Στη Hermes Airports, θεωρούμε ότι η δύναμη κάθε οργανισμού πηγάζει από τους ανθρώπους του. Η δημιουργία και διατήρηση μιας κουλτούρας που βασίζεται στην εκτίμηση, το σεβασμό και την ενδυνάμωση των εργαζομένων αποτελεί διαχρονικό μας στόχο. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για την ομάδα μας, που με την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό της κατέστησε εφικτή αυτή την επιτυχία».

