Διεθνής Διάκριση για την Clip News | Βραβεύτηκε ως εταιρεία της χρονιάς στα AMEC Awards

Σε μια σημαντική αναγνώριση που αναδεικνύει τη δέσμευση της Clip News στην καινοτομία και την ποιότητα, η εταιρεία τιμήθηκε με το βραβείο “AMEC Communications, Research and Measurement Organization of the Year” στην κατηγορία small sized business. Το βραβείο απονέμεται από τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μέτρηση και Αξιολόγηση της Επικοινωνίας (AMEC) και αποτελεί μια από τις υψηλότερες διακρίσεις στον παγκόσμιο τομέα της επικοινωνίας και του media intelligence.

Η Clip News αναγνωρίστηκε ως Εταιρεία της Χρονιάς μετά από αξιολόγηση των επιδόσεών της στις κατηγορίες: 1) Technology & Investment, 2) Data, Engagement & Insights, 3) Thought Leadership, 4) Turnover Growth & Footprint, 5) Achievements in Development.

«Η Clip News είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που κατακτά αυτή τη διάκριση από την AMEC. Είμαστε περήφανοι που η εταιρεία μας αναγνωρίζεται συνολικά για την τεχνολογική της εξέλιξη, τις στρατηγικές επενδύσεις, την εσωτερική της οργάνωση και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες media intelligence που προσφέρουμε στους πελάτες μας», δήλωσε ο CEO της Clip News, Θεόφιλος Αργυριάδης.

Η βράβευση από την AMEC επιβεβαιώνει τη συμβολή των καινοτόμων υπηρεσιών media monitoring και ανάλυσης δημοσιότητας της εταιρείας στον σχεδιασμό σύγχρονων στρατηγικών επικοινωνίας και marketing. Η Clip News κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο στον τομέα του media monitoring, προσφέροντας αποδελτίωση από όλα τα μέσα (internet, social media, έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο) και εξειδικευμένα publicity reports.

Η Αντιπρόεδρος της εταιρείας, Κατερίνα Κεχαγιά, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στην AMEC ως επίσημο μέλος ενίσχυσε την έμφαση που δίνουμε στην ποιοτική ανάλυση της δημοσιότητας. Οι λύσεις μας είναι προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες κάθε brand, βοηθώντας τους πελάτες μας να βλέπουν πέρα από τους αριθμούς».