Bank of New York: Στην Τράπεζα Κύπρου το “STP AWARD 2023”

Το βραβείο αναγνωρίζει το υψηλό ποσοστό εμβασμάτων (100%) που πραγματοποιήθηκαν αυτόματα χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε μη αυτοματοποιημένη παρέμβαση από τη Bank of New York (Straight Through Processing).

Η Bank of New York απένειμε στην Τράπεζα Κύπρου το «STP AWARD 2023» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ως αναγνώριση των διαδικασιών υψηλής ποιότητας που ακολουθεί για την εκτέλεση εμβασμάτων που εκτελούνται μέσω του συστήματος Swift.

Η Bank of New York είναι μία από τις ανταποκρίτριες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η Τράπεζα για συναλλαγές σε δολάρια Αμερικής. Το βραβείο απονεμήθηκε στην Τράπεζα αναγνωρίζοντας το υψηλό ποσοστό εμβασμάτων (στην περίπτωση μας σχεδόν 100%) που πραγματοποιήθηκαν αυτόματα χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε μη αυτοματοποιημένη παρέμβαση από τη Bank of New York (Straight Through Processing).

H Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας Κύπρου, Δέσποινα Κυριακίδου, δηλώνει πως «η Bank of New York αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς των Η.Π.Α που δραστηριοποιείται παγκόσμια. Με αυτό το βραβείο επιβεβαιώνεται η ψήφος εμπιστοσύνης ενός οργανισμού παγκόσμιας εμβέλειας στην Τράπεζά μας. Η συνεργασία με την Bank of New York συμβάλλει στην ενίσχυση των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει η Τράπεζα σε επιχειρηματικούς, θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό».