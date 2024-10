Το PwC Academy και το ICAEW παρουσιάζουν το καινοτόμο πρόγραμμα «Business Professionals Certificate»

Στόχος να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με βασικές δεξιότητες και γνώσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την επιτυχία στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο.

Η PwC Κύπρου και το PwC’s Academy ανακοινώσουν την έναρξη του προγράμματος Business Professionals Certificate (BPC), αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), με στόχο να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με βασικές δεξιότητες και γνώσεις που θεωρούνται κρίσιμες για την επιτυχία στο σημερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο. Ξεκινώντας από τον Οκτώβριο, η πρώτη τάξη θα αποφοιτήσει τον Ιούνιο του 2026.

Γιατί δημιουργήθηκε το BPC

Το BPC έχει σχεδιαστεί για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες - όπως είναι η λογιστική, η διαχείριση των πληροφοριών, η κυπριακή φορολογία και το κυπριακό δίκαιο - χωρίς να έχουν τη δέσμευση που απαιτεί ένα κανονικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Το BPC έχει ιδιαίτερη αξία για άτομα με μικρό ή καθόλου λογιστικό υπόβαθρο, τα οποία όμως χρειάζονται μια βασική κατανόηση του επιχειρηματικού κόσμου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι λυκείου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιχειρηματικές γνώσεις πριν αποφασίσουν ποια επαγγελματική πορεία θα ακολουθήσουν, καθώς και απόφοιτοι πανεπιστημίου χωρίς λογιστικό ή επιχειρηματικό υπόβαθρο που επιθυμούν να αναπτύξουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές δεξιότητες που εφαρμόζονται στην κυπριακή αγορά.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία επανεκπαίδευσης σε όσους σκέφτονται να “κάνουν στροφή” στην καριέρα τους, ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, πριν εισέλθουν ξανά στην αγορά εργασίας μετά από διακοπή της καριέρας τους (π.χ. λόγω μητρότητας).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το BPC είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 21 μηνών που αποτελείται από έξι ενότητες, καθεμία από τις οποίες ολοκληρώνεται με εξετάσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα ξεχωριστό πιστοποιητικό, ενώ με την ολοκλήρωση όλου του προγράμματος θα αποκτήσουν το πιστοποιητικό BPC.

Οι ενότητες είναι οι εξής:

● Λογιστική

● Έλεγχος και δεοντολογία

● Κυπριακό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση

● Κυπριακή φορολογία

● Διοίκηση πληροφοριών

● Ανάλυση δεδομένων

Η Κλειώ Παπαδοπούλου, Chief Learning Officer, καλωσορίζοντας το νέο πρόγραμμα ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που εγκαινιάζουμε το Business Professionals Certificate (BPC) από το PwC’s Academy, καλύπτοντας τις ανάγκες της αγοράς και προσφέροντας επιχειρηματικές δεξιότητες προσαρμοσμένες στην κυπριακή πραγματικότητα. Τα μαθήματα έχουν οριστεί για απογεύματα Παρασκευής και Σαββάτου, διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων δεν θα επηρεαστούν».