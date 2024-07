Κάθε βήμα μετρά!

Η Toyota Κύπρου, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την έναρξη της ιδιαίτερης καμπάνιας LET'S GO BEYOND ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι. Ως επίσημος εταίρος κινητικότητας των Ολυμπιακών Αγώνων, η Toyota στηρίζει τους αθλητές στον δρόμο προς την πρόκριση και την επιτυχία.

Η εκστρατεία LET'S GO BEYOND ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της Toyota στο να ξεπερνά κάθε όριο και να αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις. Οι επίσημοι πρεσβευτές της και κορυφαίοι αθλητές, Μίλαν Τραΐκοβιτς και Μάριος Γεωργίου, αντιπροσωπεύουν παραδειγματικά αυτή τη φιλοσοφία με τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και το αδιάκοπο πνεύμα τους για συνεχή προσπάθεια και εξέλιξη.

Οι δύο αθλητές μοιράζονται μια κοινή προσέγγιση έναντι των προκλήσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν, τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή, επισημαίνοντας τη σημασία της κάθε πρόκλησης ως ευκαιρία για ανάπτυξη και πρόοδο. Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς και ο Μάριος Γεωργίου έχουν ως κοινό στόχο να αναδείξουν την Κύπρο στη διεθνή σκηνή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, επιδιώκοντας παράλληλα να κάνουν τη διαφορά και να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως.

Η Toyota εμπνέεται από τις ιστορίες των αθλητών και από το αδιάκοπο πνεύμα τους για συνεχή προσπάθεια και ανέλιξη, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο και δείχνοντας πως καθετί που φαντάζει αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό. Η καμπάνια LET'S GO BEYOND στοχεύει να εμπνεύσει το κοινό ώστε να δει ότι, παρά τις δυσκολίες, δεν υπάρχουν όρια αφού το κάθε βήμα μετρά ως ένα μεγάλο άλμα προς τα μπροστά! Με κινητήριες δυνάμεις την αποφασιστικότητα, την επιμονή και τη θέληση, τίποτα δεν μπορεί να «βάλει φρένο» στον δρόμο προς τη νίκη! ​

Η φιλοσοφία LET'S GO BEYOND της Toyota πρεσβεύει ότι πολλά μικρά βήματα συνδυασμένα, οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές. Κάθε βήμα συμβάλλει στη δημιουργία ενός αυτοκινήτου που βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Κάθε βήμα ενίσχυσης των αθλητών της Toyota, είναι ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων τους. Κάθε βήμα προόδου στη τεχνολογία, μετράει για να ξεπεράσουμε το κάθε φαινομενικά ανυπέρβλητο όριο εξέλιξης.

Με δέσμευση στην καινοτομία και την αειφορία, η Toyota συνεχίζει να υποστηρίζει τους αθλητές και να προωθεί τις αξίες της υπεροχής, της ανθεκτικότητας και της συνεχούς βελτίωσης.

Δείτε τις ταινίες εδώ:

Μίλαν Τραΐκοβιτς:

Μάριος Γεωργίου: