Raising the Bar: Από τη Diplomat Distributors η διανομή των brands NAKD & TREK

H Diplomat Distributors (D.D) Cyprus Ltd, κορυφαία εταιρεία πωλήσεων και διανομής στην κυπριακή αγορά, ανακοινώνει ότι πρόσθεσε τις γνωστές μπάρες διατροφής NAKD και TREK στον διαρκώς αυξανόμενο κατάλογό της με προϊόντα που διανέμει. Αυτή η κίνηση ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει στους καταναλωτές της Κύπρου ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα ταχείας κατανάλωσης (FMCG) και μάρκες τροφίμων από κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες.

Τα προϊόντα NAKD και TREK δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι γνωστά εδώ και χρόνια για τη φυσικότητα και τη θρεπτική τους αξία και απολαμβάνονται από εκείνους που ακολουθούν μια πιο υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Τα NAKD bars είναι φτιαγμένα από 100% φυσικά συστατικά χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, γλουτένη και γαλακτοκομικά και προσφέρονται ως ένα υγιεινό σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας. Διατίθενται σε πέντε απολαυστικές γεύσεις: Berry Delight, Blueberry Muffin, Peanut Delight, Coconut Delight και Salted Caramel. Για όσους θέλουν τις μπάρες τους με έξτρα πρωτεΐνη υπάρχουν τα NAKD Protein σε τρεις γεύσεις (Peanut Butter, Cocoa & Caramel), Τα TREK bars, από την άλλη, είναι μπάρες βρώμης και δημητριακών που παρέχουν υψηλή πρωτεΐνη και είναι ιδανικά για όσους αναζητούν χορταστικά και απολαυστικά ενεργειακά σνακ είτε για πρωινό, είτε για πριν ή μετά την άσκηση. Διατίθενται σε δυο τύπους, Flapjacks (Cocoa Coconut & Salted Caramel) και Power (Shortbread & Peanut).

Ο CEO της Diplomat Distributors (D.D) Cyprus Ltd, Μικέλλης Χρίστου, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσθέτουμε τις δημοφιλείς μπάρες NAKD και TREK στον διαρκώς επεκτεινόμενο κατάλογό μας. Αυτά τα brands αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας για υψηλή ποιότητα. Οι καταναλωτές μας γνωρίζουν ήδη και έχουν ενσωματώσει αυτά τα προϊόντα στην καθημερινότητά τους κι αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και περήφανους που αποτελούν τα νεότερα μέλη της μεγάλης οικογένειας της Diplomat μαζί με δεκάδες άλλα καθιερωμένα brands που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες καταναλωτές».

Η Diplomat Distributors (D.D) Cyprus Ltd, μια από τις μεγαλύτερες εταιρεία πωλήσεων και διανομής στην Κυπριακή αγορά, παρέχει από το 2011 ολοκληρωμένες υποδομές και υπηρεσίες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, λύσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics), ευρεία κάλυψη και ένα κορυφαίο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο διανομής προϊόντων σε όλη την Κύπρο που περιλαμβάνει πάνω από 50 γνωστά brands, όπως Gillette, Pampers, Fairy, Braun, Lipton, Ariel, Tampax, Oral B, Always, Pantene, Duracell, Old Spice κ.ά. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται, προσφέροντας καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών.