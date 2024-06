Νέo, πεντανόστιμο μενού στους all day προορισμούς του Bean Bar

Ανάλαφρες, γευστικές επιλογές από τα καταστήματα Bean Bar 360 στη Λευκωσία και Κολωνακίου στη Λεμεσό.

Bean Bar: Your Vibe, Your Tastes! Το καλοκαίρι έχει ήδη καταφθάσει και το Bean Bar το υποδέχεται με την πιο δημιουργική διάθεση. Oι δύο all day προορισμοί της αλυσίδας, τα καταστήματα Bean Bar 360 στη Λευκωσία και Κολωνακίου στη Λεμεσό, ανανεώνουν του μενού τους και προσφέρουν στους πελάτες τους μια σειρά από νέες γευστικές προτάσεις, που ικανοποιούν όλα τα γούστα.

Το νέο μενού επιμελήθηκαν από κοινού ο Head Chef των Bean Bar Στέλιος Λοΐζου και ο Pastry Chef Δημήτρης Μακρυνιώτης, υλοποιώντας την επιθυμία της εταιρείας να εξασφαλίσει στους φίλους του Bean Bar ανάλαφρες, υγιεινές αλλά και πεντανόστιμες επιλογές, που θα τους γεμίσουν με …vibes ενέργειας!

Μάλιστα, οι καταναλωτές έχουν την επιλογή να απολαύσουν τα καινούργια πιάτα είτε στους ιδιαίτερα διακοσμημένους χώρους των δύο καταστημάτων Bean Bar, είτε στην άνεση του δικού τους χώρου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες delivery και take-away.

Λαχταριστοί συνδυασμοί, όπως σαλάτα με κινόα, ζυμαρικά με πέστο και κοτόπουλο, φιλέτο σολωμού γλασαρισμένο με μέλι, μπιφτέκι γαλοπούλας αλλά και μεξικάνικο ρύζι, συνθέτουν τα πιάτα του νέου μενού του Βean Bar, που θα αγαπηθούν από τους καταναλωτές. Επιπλέον, στις αλμυρές επιλογές περιλαμβάνονται σάντουιτς μοσχαριού και πεϊνιρλί, φτιαγμένα με τα πιο αγνά και ποιοτικά υλικά.

Αποκορύφωμα των ανανεωμένων γαστρονομικών προτάσεων της αλυσίδας είναι οι γλυκές απολαύσεις που περιλαμβάνονται στο ανανεωμένο μενού: σοκολατόπιτα με μαύρη σοκολάτα, τιραμισού, προφιτερόλ, μπανόφι, Pistachio & Praline Pancakes, Choco & Forest Fruit Waffle, ενώ παράλληλα η βιτρίνα των καταστημάτων θα εμπλουτίζεται κάθε μέρα με φρέσκα γλυκά ημέρας.

Και φυσικά, το νέο μενού του Bean Bar πλαισιώνουν οι αυθεντικές ποικιλίες καφέ, οι υγιεινοί χυμοί και τα σνακ, για τα οποία είναι γνωστή η αλυσίδα.

«Για εμάς, την οικογένεια του Bean Bar, η δημιουργία νέων γευστικών εμπειριών αποτελεί μέρος του γαστρονομικού ταξιδιού που επιθυμούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, με εύγευστους και υγιεινούς συνδυασμούς, το νέο μας μενού θα συνοδεύει τις ξεχωριστές στιγμές των φίλων του Bean Bar. Με ιδιαίτερο, λοιπόν, ενθουσιασμό αναμένουμε να μοιραστούμε τις μοναδικές αυτές γεύσεις παρέα με τους πελάτες μας», ανέφερε σε δήλωσή της η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου.

Τα καταστήματα Bean Βar στην Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία και στη Λεωφόρο Κολωνακίου στη Λεμεσό λειτουργούν από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 8:00 το βράδυ. Η εταιρεία συνεργάζεται, επίσης, με τις γνωστές πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού Foody και Bolt.

Bean Bar: Your Vibe, Your Tastes!