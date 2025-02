Η Samsung Electronics παρουσίασε το νέο Galaxy S25 στην Κύπρο

Νέα εποχή με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη

Σε μια λαμπερή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 360 Nicosia, η Samsung Electronics παρουσίασε επίσημα την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025, τη νέα σειρά Galaxy S25 στην Κύπρο, εισάγοντας το κοινό σε μια νέα εποχή καινοτομίας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Η εκδήλωση προσέλκυσε εκπροσώπους media της χώρας, influencers και συνεργάτες της εταιρείας.

Στη φωτογραφία: Hansoo Kim – Πρόεδρος Samsung Electronics σε Ελλάδα και Κύπρο, Κατερίνα Πιστιόλι, Σταύρος Τάκη – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Σφακιανάκη – Alpan Telecom, Άρης Παρασκευόπουλος – Επικεφαλής του τμήματος Mobile eXperience της Samsung Electronics σε Ελλάδα και Κύπρο, YJ Woo – MX Business Manager, Samsung Electronics Hellas



Ο Hansoo Kim, Πρόεδρος της Samsung Electronics σε Ελλάδα και Κύπρο, καλωσόρισε το κοινό, δηλώνοντας: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φιλοξενούμε την πρώτη Samsung εκδήλωση στην Κύπρο, που αποτελεί μια σημαντική αγορά για εμάς. Η σειρά Galaxy S25 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, μιας εποχής AI, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να κάνουν πράγματα που μέχρι σήμερα φάνταζαν αδύνατα».

Ο Σταύρος Τάκη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Σφακιανάκη – Alpan Telecom, προλογίζοντας την εκδήλωση, είπε: «Σήμερα, δεν γιορτάζουμε απλά την κυκλοφορία του Samsung Galaxy S25 με δυνατότητες ΑΙ. Γιορτάζουμε μια ιστορία καινοτομίας, πρωτοπορίας και αφοσίωσης στους καταναλωτές» και συνέχισε λέγοντας «Αυτό που μας κάνει ακόμα πιο υπερήφανους είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε παραδώσει πάνω από 1.000.000 συσκευές Samsung στους Κύπριους καταναλωτές. Ένα εκατομμύριο συσκευές που συνδέουν ανθρώπους και επιχειρήσεις, χαρίζοντάς τους εκατομμύρια μοναδικές στιγμές και εμπειρίες, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και ανοίγοντας νέους δρόμους στην επικοινωνία. Η Samsung δεν ακολουθεί τις τάσεις, τις δημιουργεί! Και εμείς, μέσω του Alpan Group και του Όμιλου Σφακιανάκη, διασφαλίζουμε ότι αυτή η καινοτομία φτάνει πάντοτε στα χέρια των καταναλωτών με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, χαρίζοντας την απόλυτη εμπειρία στους πελάτες μας».

Στη φωτογραφία: Χριστιάνα Αριστοτέλους – Παρουσιάστρια & Ραδιοφωνική Παραγωγός



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Τίνα Γεωργίου, Product Manager Smartphones της Samsung Electronics, παρουσίασε τις νέες δυνατότητες των συσκευών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνολογική υπεροχή της σειράς Galaxy S25. Εκτός από το κομψό design, το Corning® Gorilla® Armor 2, που κάνει ακόμα πιο ανθεκτική τη συσκευή, η κυρία Γεωργίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον Snapdragon 8 Elite, που προσφέρει υψηλή απόδοση και καλύτερη διαχείριση ενέργειας. Αναφέρθηκε επίσης στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η νέα ultrawide κάμερα 50MP σε συνδυασμό με την κύρια 200MP και τον τηλεφακό 50MP καθώς και στο Audio Eraser, που εξαλείφει τους ανεπιθύμητους θορύβους από τα βίντεο και το Portrait Studio, που φέρνει νέες δυνατότητες στη δημιουργία AI-generated avatars.

Στη φωτογραφία: Μάριος Ριαλάς – ALPAN Telecom, Σταύρος Σταυρινίδης – Δήμαρχος Στροβόλου, Χρύσανθος Φάκας – Αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Μιχάλης Σοφοκλέους – Ηθοποιός & Παρουσιαστής, Άθως Αντωνιάδης – Επιχειρηματίας



Πλέον των παραπάνω, η κυρία Γεωργίου υπενθύμισε τα πλεονεκτήματα του νέου One UI 7, που σε συνδυασμό με το Now Brief και το Now Bar, συστήνουν έναν πολύτιμο ΑΙ βοηθό στο ευρύ κοινό. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της ασφάλειας, όπου η πλατφόρμα Samsung Knox μαζί με την προσθήκη του Personal Data Engine διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά συνέπεια την ηρεμία του καταναλωτή.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο κ. Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του τμήματος Mobile eXperience της Samsung Electronics σε Ελλάδα και Κύπρο, επισήμανε τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, τονίζοντας ότι επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «Στη Samsung επενδύουμε στρατηγικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ και χρόνια. Πρωτοπορούμε στην ανάπτυξη τεχνολογίας AI για να ξεκλειδώσουμε καινοτόμες εμπειρίες, ώστε να γίνει η καθημερινότητα όλων, πιο εύκολη και πιο άνετη. Φέτος, με το Galaxy AI, η επικοινωνία, η παραγωγικότητα και η δημιουργία, εξελίσσονται και αναπτύσσονται σε εργαλεία που βρίσκονται κυριολεκτικά στις άκρες των δακτύλων μας».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Παρασκευόπουλος, αναφέρθηκε στη διάθεση του Galaxy Ring στην αγορά της Κύπρου, στο τέλος Μαρτίου 2025.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά τις νέες συσκευές και να ζήσουν την εμπειρία που προσφέρει η σειρά Galaxy S25.