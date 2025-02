Η ολοκαίνουργια σειρά Samsung Galaxy S25 τώρα διαθέσιμη στα Public!

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν κάτι παραπάνω από το smartphone τους.

Διαθέσιμα στα έξι φυσικά καταστήματα Public σε όλη την Κύπρο καθώς και στο Public.cy θα είναι από τις 7 Φεβρουαρίου τα ολοκαίνουργια flagship μοντέλα της σειράς Samsung Galaxy S25, τα οποία χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις τους, εξασφαλίζουν την πιο εξατομικευμένη εμπειρία κινητής της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Διαθέτοντας κορυφαίες AI δυνατότητες, αναβαθμισμένη απόδοση, πρωτοποριακό σύστημα κάμερας και εξελιγμένη εμπειρία gaming, τα νέα μοντέλα Samsung Galaxy S25, S25+ και S25 Ultra ανεβάζουν τον πήχη στην καινοτομία, προσφέροντας μοναδικά χαρακτηριστικά που μεταμορφώνουν την καθημερινότητα.

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν κάτι παραπάνω από το smartphone τους. Η Samsung φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο, δημιουργώντας έναν προσωπικό βοηθό που προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών και βελτιώνει την παραγωγικότητα. Η νέα σειρά εισάγει πρωτοποριακές λειτουργίες, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και ελεύθερη εμπειρία χρήσης.

Με το πάτημα του πλευρικού κουμπιού ενεργοποιείται το Gemini το οποίο εκτελεί απρόσκοπτες ενέργειες μεταξύ εφαρμογών, σε εφαρμογές της Samsung και της Google, καθώς και σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Spotify και το WhatsApp. Παράλληλα, η λειτουργία Now Bar διατηρεί τις πιο σημαντικές εφαρμογές πάντα προσβάσιμες, ενώ το Now Brief προσφέρει αναφορές βασισμένο στο πρόγραμμα του χρήστη.

Στις μοναδικές λειτουργίες της νέας σειράς Samsung Galaxy S25 εντάσσεται και η λειτουργία «Κύκλωσε για αναζήτηση στο Google» που επιτρέπει την εξεύρεση περιεχομένου μέσα από εικόνες, μουσική και κείμενα απλά κυκλώνοντας το περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει, καθιστώντας την εμπειρία χρήσης πιο διαδραστική και αποτελεσματική.

Τα Public για ακόμη μια φορά προσφέρουν στους καταναλωτές μοναδικά προνόμια με την αγορά ενός νέου Samsung Galaxy S25, παρέχοντας τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης μέσω της υπηρεσίας Safety Net, έτσι ώστε να νιώθεις σίγουρος για την αγορά σου. Επιπλέον, τα Public διαθέτουν δωρεάν παγκύπρια παραλαβή από οποιοδήποτε φυσικό τους κατάστημα καθώς και δωρεάν μεταφορά δεδομένων από την παλιά συσκευή στη νέα, εξασφαλίζοντας την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών!

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S25 περιμένει τους καταναλωτές να την ανακαλύψουν στο Public, τον #1 προορισμό για όσους θέλουν να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις!