Beauty Bar Exclusives Event: Παρουσίαση των Αποκλειστικών Brands Billie Eilish, Florence by Mills, Rude και Soda

Την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, το Beauty Bar διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Loca Cafe, στη Λευκωσία, για την παρουσίαση των αποκλειστικών του brands. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα διάσημα αρώματα της Billie Eilish (Billie Eilish 1 & 2), τα viral προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ της Millie Bobby Brown - Florence by Mills, καθώς και τις σειρές μακιγιάζ των Rude και Soda.

Οι παρευρισκόμενοι, γνωστά πρόσωπα από τα media και τα social media, παρακολούθησαν μια σύντομη παρουσίαση που τους έφερε πιο κοντά στον μοναδικό κόσμο του Beauty Bar και στη φιλοσοφία του "Be your own kind of beautiful". Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι απολάμβαναν ποτά εμπνευσμένα από τα ίδια τα brands και συμμετείχαν σε ένα πρωτοποριακό επιδαπέδιο παιχνίδι με quiz, δοκιμάζοντας τις γνώσεις τους για τα αποκλειστικά προϊόντα που παρουσιάστηκαν. Με έπαθλο πολλές δωροεπιταγές για αγορές των αγαπημένων τους προϊόντων από το κατάστημα, ο ανταγωνισμός αλλά και ο ενθουσιασμός των ομάδων αυξήθηκε!

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για το Beauty Bar να αναδείξει τα αποκλειστικά brands του, πολλά από τα οποία είναι viral στα social media, συνδυάζοντας τη μοναδική φιλοσοφία του με τη δημιουργικότητα σε ένα άκρως διαδραστικό event!

