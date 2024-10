«Ξυπνήστε». Ώρα για ύπνο!

Η ΙΚΕΑ πιστεύει στη σημασία ενός ονειρεμένου ύπνου για όλους, γι’ αυτό προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για να τον κάνει να αξίζει.

Η ΙΚΕΑ , την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024, θέλοντας να αναδείξει τη σπουδαιότητα, τα οφέλη και τους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του νυχτερινού ύπνου, διοργάνωσε μια όμορφη, βιωματική εκδήλωση με καλεσμένους συνεργάτες της και ανθρώπους των ΜΜΕ, για να μοιραστεί μαζί τους τα 6 βήματα του καλού ύπνου: την άνεση, το φως, τη θερμοκρασία, τον ήχο, την ποιότητα αέρα και την οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της ΙΚΕΑ αναφέρθηκαν στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για έναν ποιοτικό και απολαυστικό ύπνο, ενώ ο Δρ. Ανδρέας Ζαχαριάδης, Πνευμονολόγος, Ειδικός Διαταραχών Ύπνου και Λέκτορας Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έδωσε χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση του ύπνου.

Οι ομιλίες ξεκίνησαν με αναφορά στο FOMO (Fear of Missing Out) και το JOMO (το ακρωνύμιο για τη χαρά του να χάνεις ή να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις κάθε στιγμή). To FOMO αναφέρεται στους ανθρώπους που ενώ θέλουν να κοιμηθούν, βγαίνουν έξω μόνο και μόνο επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν κάτι σημαντικό και το JOMO θέλει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, να σταματήσουμε να αναρωτιόμαστε κάθε 5 λεπτά τι συμβαίνει εκεί έξω και να εστιάσουμε σε αυτό που θέλουμε εμείς. Τέλος, ακούστηκαν τα λόγια του Dr Matthew Walker, ιδρυτή του “The Centre for Human Sleep Science” και καθηγητή στο Berkeley της Καλιφόρνια, ο οποίος δήλωσε: «Το να κοιμάσαι περισσότερο δεν σημαίνει ότι θυσιάζεις το σήμερα, αλλά ότι επενδύεις στο αύριο».

Στη συνέχεια, ανέλυσαν και τους 6 πυλώνες για τον καλό ύπνο ξεκινώντας από την «Άνεση» και την «Οργάνωση». Αν δεν αισθανόμαστε άνετα είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κοιμηθούμε καλά. Μετά την επιλογή του κρεβατιού είναι σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο για να βρούμε το πιο αναπαυτικό στρώμα, ένα μαξιλάρι που ταιριάζει στο σώμα μας και το κατάλληλο πάπλωμα. Επίσης, ένας τακτοποιημένος χώρος, δημιουργεί την αίσθηση της ηρεμίας, γι’ αυτό αποφεύγουμε την ακαταστασία, με ντουλάπες, συρταριέρες, παπουτσοθήκες, κουτιά, θήκες αποθήκευσης κλπ

Στη συνέχεια, ακούσαμε για το «Φως» και τη «Θερμοκρασία» και το πώς μπορούμε με την βοήθεια της ΙΚΕΑ να ρυθμίσουμε αυτούς τους δύο παράγοντες ούτως ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για έναν ονειρεμένο ύπνο.

Τέλος, αναφέρθηκαν οι πυλώνες «Ήχος» και «Καθαρότητα του αέρα» λέγοντας πως: «Σε έναν τέλειο κόσμο, η κρεβατοκάμαρά μας θα έπρεπε να είναι μια όαση ηρεμίας και παρόλο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε πάντα τον εξωτερικό θόρυβο, μπορούμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη ησυχία στην κρεβατοκάμαρα για έναν αδιάκοπο ύπνο». Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να μην παραβλέπουμε την καθαρότητα του αέρα στην κρεβατοκάμαρά μας και πως ένας καθαριστής αέρα κάνει θαύματα αφού συμβάλλει κι αυτός στο να έχουμε έναν ξεκούραστο και χαλαρωτικό ύπνο.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τους καλεσμένους να βλέπουν επί τόπου τα 6 βήματα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Σε 6 διαφορετικά stations, είχαν όλοι την ευκαιρία να βιώσουν τα όσα είχαν ακούσει και να τα επαληθεύσουν, χαλαρώνοντας σε ιδανικές συνθήκες και απολαμβάνοντας την εμπειρία του βέλτιστου περιβάλλοντος ύπνου. Ακολούθησε μουσική, φαγητό και κουβέντα, με ανταλλαγή εμπειριών γύρω από τον ύπνο και τη σπουδαιότητά του.

