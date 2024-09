Mastercard: Έρχεται ξανά το «Level up with Mastercard» στις Foody παραγγελίες σου με πλούσια δώρα

Από τις 16 Σεπτεμβρίου έως και τις 16 Νοεμβρίου 2024, όσοι πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους μέσω του Foody χρησιμοποιώντας τη Mastercard κάρτα τους, θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα.

Η Mastercard και το Foody, η πρώτη πλατφόρμα στο online delivery industry της Κύπρου, επιστρέφουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με το πρόγραμμα επιβράβευσης "Level Up with Mastercard", αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών της και χρήστες της εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας την πρώτη τους παραγγελία και αποθηκεύοντας την Mastercard κάρτα τους (card-on-file) για μελλοντικές αγορές, οι χρήστες κερδίζουν αυτόματα τους πρώτους 150 πόντους τους. Με κάθε νέα παραγγελία οι χρήστες μαζεύουν ακόμα περισσότερους πόντους, ενώ μπορούν να ολοκληρώσουν και ειδικές «αποστολές» για να κάνουν “level up” ακόμη πιο γρήγορα. Ανάλογα με το επίπεδο που θα φτάσουν μέχρι τη λήξη της ενέργειας, οι κάτοχοι καρτών Mastercard διεκδικούν μοναδικά δώρα μεταξύ των οποίων ένα ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai αξίας 31.500 ευρώ, κουπόνια φαγητού καθώς και πλούσια τεχνολογικά προϊόντα.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεργαζόμαστε με το Foody, την κορυφαία πλατφόρμα διανομής στην Κύπρο. Το πρόγραμμα “Level Up with Mastercard” έχει ως στόχο να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους καταναλωτές, αναβαθμίζοντας παράλληλα την αγοραστική τους διαδικασία. Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να εμπλουτίζουμε την καθημερινότητα των καταναλωτών με πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών και του ηλεκτρονικού εμπορίου».

Η Χριστιάνα Ποτσίδου, Head of Marketing του Foody, αναφέρει σχετικά: «Η καινοτομία και η ουσιαστική προσφορά στους χρήστες μας, βρίσκεται πάντα στην καρδιά της στρατηγικής τόσο του Foody, όσο και της Mastercard. Αναγνωρίζοντας την μεγάλη επιτυχία της καμπάνιας Level Up 2023, για δεύτερη συνεχή χρονιά προσφέρουμε ένα πρωτότυπο μηχανισμό loyalty, μέσα από το οποίο οι χρήστες μας μπορούν να κάνουν level up, να συλλέξουν πόντους και να διεκδικήσουν μεγάλα δώρα καθώς και κουπόνια για δωρεάν παραγγελίες».

Το Foody είναι μέλος του ομίλου Delivery Hero. Συστήθηκε στο κυπριακό καταναλωτικό κοινό το 2015 και αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα στο online delivery industry της Κύπρου, εξυπηρετώντας περισσότερα από 3000 καταστήματα σε ολόκληρη την Κύπρο.