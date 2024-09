Πρωτοβουλία Project Zero Cyprus από τη Lidl Κύπρου

Η εταιρεία σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και την υποστήριξη του Δήμου Λεμεσού, προχώρησε στη διενέργεια καθαρισμού στην επαρχία της Λεμεσού με την πολύτιμη συμβολή του #teamLidl.

Παραμένοντας πιστή στις εταιρικές της αξίες, η Lidl Κύπρου, συνεχίζει να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να πραγματοποιεί ενέργειες που κύριο μέλημά τους έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης για το κοινό, αλλά και τους ανθρώπους της. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ και τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού πραγματοποίησε την ενέργεια «Project Zero Cyprus» στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στην περιοχή «Καρνάγιο». Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, μέλη και εθελοντές της Lidl Κύπρου απομάκρυναν 170 κιλά απορριμμάτων (110kg μεικτά σκουπίδια και 60kg PMD), τα οποία επιβάρυναν σοβαρά το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής, μέσα σε ένα διάστημα μόλις μισής ώρας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα του Ocean Conservancy.

Κατά την έναρξη του καθαρισμού τον χαιρετισμό και τις ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές απηύθυνε ο κύριος Γιάννης Αρμεύτης, Δήμαρχος Λεμεσού, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Να ευχαριστήσουμε τη Lidl, την ΑΚΤΗ και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ο Δήμος Λεμεσού συμπαραστέκεται σε όλες αυτές τις δράσεις που στόχο και σκοπό έχουν την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και τον καθαυτό καθαρισμό τόσο αυτής της παραλίας, αλλά γενικότερα και του ευρύτερου δημόσιου χώρου της πόλης μας.»

Στη συνέχεια, τον δικό του χαιρετισμό προς όλους τους συμμετέχοντες προσφώνησε και ο κύριος Βασίλης Λαγογιάννης, Γενικός Διευθυντής Lidl Κύπρου, «Η δέσμευση της Lidl Κύπρου για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο αύριο δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και σπουδαίες συνεργασίες όπως και αυτή εδώ και 4 χρόνια με την ΑΚΤΗ και να ενισχύουμε τις επωφελείς δράσεις μας προς την κοινότητα, πάντα με σεβασμό και αγάπη προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

"Think globally, act locally" – Αυτό είναι το σύνθημά μας. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η προστασία του δεν είναι απλώς μία επιλογή, αλλά μία επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη μας και της ποιότητας ζωής των μελλοντικών γενεών.»

Τις δικές της ευχαριστίες μοιράστηκε με το κοινό και η Δρ. Ξένια Λοϊζίδου, Πρόεδρος ΔΣ Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ «Ευχαριστούμε τη Lidl που υποστηρίζει την ΑΚΤΗ, γιατί χωρίς τη στήριξή της το πρόγραμμα του Ocean Literacy της ΑΚΤΗ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Επίσης, ευχαριστούμε τον Δήμο Λεμεσού που στέκεται πάντα αρωγός σε τέτοιες δράσεις.»

Η ενέργεια «Project Zero Cyprus» εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της Lidl Κύπρου, ως μέρος της πρωτοβουλίας RΕset Plastic Cleanup Collective του Ομίλου Schwarz, στον οποίο ανήκει η εταιρεία. Παράλληλα, εντάσσεται και στη νέα πρωτοβουλία βιωσιμότητας της Lidl "Lidl YOU - empowered by #teamlidl", που σχεδιάστηκε ειδικά για τους εργαζόμενους της εταιρείας. Με σύνθημα “Think globally, act locally” όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος συμβάλλουν στην κοινή στρατηγική REset Plastic των εταιρειών του Ομίλου Schwarz, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για ένα καθαρό περιβάλλον.

Για την Lidl Κύπρου η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης, καθώς και η ενεργή φροντίδα και προστασία του περιβάλλοντος, παραμένουν διαχρονικά προτεραιότητες και βασικές αξίες. Βαδίζοντας στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και στηρίζοντας έμπρακτα συνεργασίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος, της βιοποικιλότητας και της σωστής διαχείρισης των πόρων.

Σχετικά με τη Lidl Κύπρου

Η Lidl, ως μέλος του ομίλου Schwarz με έδρα το Neckarsulm, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων στη Γερμανία και την Ευρώπη. Σήμερα λειτουργεί περισσότερα από 12.000 καταστήματα και περισσότερα από 200 εφοδιαστικά κέντρα σε 31 χώρες.

Η Lidl δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2010. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 700 εργαζομένους, ενώ το δίκτυό της αριθμεί 21 καταστήματα και 1 υπερσύγχρονο εφοδιαστικό κέντρο.

Σχετικά με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ

Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ είναι Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2000, με έδρα τη Λευκωσία. Δραστηριοποιείται στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας, στην εφαρμοσμένη έρευνα αλλά και στην δράση των πολιτών. Αναπτύσσει έντονη δράση στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, όπου δραστηριοποιείται σε πέραν των 60 χωρών.

Σχετικά με τη συνεργασία της Lidl Κύπρου και του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ

Από το 2021 η Lidl Κύπρου στηρίζει έμπρακτα το έργο του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ υλοποιώντας δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου. Συγκεκριμένα, μέχρι τον Αύγουστο του 2024, παρασχέθηκε εξειδικευμένη εκπαίδευση σε 33479 παιδιά, σε 211 σχολεία Παγκύπρια ενώ, παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι ότι από τους 61 καθαρισμούς βυθού και ακτής με την συμβολή 3.232 εθελοντών μαθητών και εκπαιδευτικών, συλλέχθηκαν συνολικά περίπου 12.7 τόνοι σκουπιδιών, οι οποίοι επιβάρυναν τον περιβάλλον.

