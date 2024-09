Η ΕΚΟ Κύπρου επιτυγχάνει νέα στρατηγική συνεργασία!

Για ακόμα μια φορά, η ΕΚΟ αποδεικνύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο την αφοσίωσή της στην καινοτομία και την προσφορά των καλύτερων υπηρεσιών και προϊόντων.

Η EKO Κύπρου ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία με τη CiC Automasters για την αποκλειστική χρήση των γερμανικών λιπαντικών FUCHS. Πλέον, τα παγκοσμίου φήμης λιπαντικά FUCHS θα χρησιμοποιούνται για τα οχήματα Jeep, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Opel, Peugeot και Citroen, στα οποία η CiC Automasters είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος.

Για ακόμα μια φορά, η ΕΚΟ αποδεικνύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο την αφοσίωσή της στην καινοτομία και την προσφορά των καλύτερων υπηρεσιών και προϊόντων. Με τη νέα της συνεργασία, όχι μόνο επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, αλλά αξιοποιεί ακόμα μια ευκαιρία για να αναβαθμίσει τα ήδη υψηλά κριτήρια ποιότητας που υιοθετεί.

Τα λιπαντικά FUCHS, γνωστά για την ανώτερη ποιότητα και την καινοτόμο τεχνολογία τους, θα διανέμονται αποκλειστικά από την EKO Cyprus Ltd και θα χρησιμοποιούνται από την CiC Automasters στον τομέα του after sales service. Αυτή η συνεργασία μεταξύ της EKO Cyprus Ltd και της CiC Automasters σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στη συντήρηση και την απόδοση των οχημάτων και αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο Όμιλος FUCHS θεωρείται ο κορυφαίος ανεξάρτητος προμηθευτής λιπαντικών, ειδικότερα στον τομέα του Lubricant First Filling. Εδώ και 90 χρόνια, παράγει και διαθέτει στην αγορά λιπαντικά και άλλα εξειδικευμένα προϊόντα λίπανσης, εφαρμόζοντας παράλληλα ένα ερευνητικό πρόγραμμα λιπαντικών. Αξιοποιώντας την τεχνολογία XTL®, η οποία επιτρέπει στο λιπαντικό να φτάνει γρηγορότερα και ευκολότερα στα σημεία όπου απαιτείται επειγόντως η προστατευτική τους δράση, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες, παρέχει αξιόπιστη προστασία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του λαδιού.

Εκ μέρους της ΕΚΟ Κύπρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γιώργος Γρηγοράς, δήλωσε ότι: «Η στρατηγική αυτή συνεργασία μάς γεμίζει με χαρά, ικανοποίηση, και μας ωθεί να θέσουμε ακόμα υψηλότερους στόχους. Μέριμνά μας παραμένει η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουμε με απώτερο στόχο την πλήρη ικανοποίηση των καταναλωτών».