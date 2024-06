8 χρόνια δημιουργίας και προσφοράς για το φιλανθρωπικό fashion show  «Οκτώ με ένα σκοπό»

To Perwoll υπερήφανα παρουσιάζει το φιλανθρωπικό fashion show «Οκτώ με ένα σκοπό», το οποίο θα πραγματοποιηθεί για 8η συνεχή χρονιά στις 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

To Perwoll υπερήφανα παρουσιάζει το φιλανθρωπικό fashion show «Οκτώ με ένα σκοπό», το οποίο θα πραγματοποιηθεί για 8η συνεχή χρονιά στις 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 20:00 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Φέτος, το φιλανθρωπικό fashion show διοργανώνει ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου όπου τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης, θεραπείας και αποκατάστασης σε ρευματοπαθείς που παρέχει ο σύνδεσμος. Το fashion show τελεί και τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κας Μαρίας Παναγιώτου.

Στη διάρκεια των επτά προηγούμενων διοργανώσεων, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από €120,000, τα οποία διατέθηκαν για την ανακούφιση ανθρώπων με ανάγκες μέσω διαφόρων ιδρυμάτων και οργανισμών.

Φέτος, το show αναμένεται να είναι πιο εντυπωσιακό από ποτέ, παρέχοντας ένα πλούσιο high-tech θέαμα και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις εντυπωσιακές δημιουργίες των γνωστών Κύπριων σχεδιαστών, Calia Monoyiou, Giorgos Chrysostomou, Polyxeni Pazarou, Maison Anna Dorothea, Litous, Ira the brand, 212 by Marilia Economou & EMYANT. Επίσης, θα συμμετέχουν τα καταστήματα Kouros, Be Lou Sou & Michel Dali, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ποικιλία και πολυτέλεια στο φιλανθρωπικό σκοπό της εκδήλωσης. Την παρουσίαση του φιλανθρωπικού show θα αναλάβουν οι γνωστοί παρουσιαστές Ανδρέας Φαλάς και Μαρία Ονησιφόρου, που θα συνδυάσουν τη χάρη και τη δυναμική τους σε μια βραδιά που υπόσχεται να είναι αξέχαστη.

Powered by New Code Events & Modeling Ltd

Χρυσός Χορηγός – Astrobank

Μέγα Χορηγοί - University of Nicosia, CYVIEW Developers, Kronenbourg 1664 Blanc, Lemon Park & Coffee Island.

Χορηγοί – IDS Interior Services, Lordos United Group, KEAN, Marcelli experts in Aluminium, & Royal Crown Insurance.

Υποστηρικτές: Florentia Charalambous makeup workshop & Beauty Boutique, Art by Art Hair Salon – Revlon, The House of Photographers , Media Studios & Copy Paste.

Τα εισιτήρια πωλούνται στην τιμή των €15 και είναι διαθέσιμα στα εξής σημεία: Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου 22428285, 24361085, 25344432.