Emirates: Καλοκαιρινές διακοπές στο Ντουμπάι με αποκλειστικές προσφορές και μοναδικά αξιοθέατα

Καλοκαιρινά ταξίδια στο Ντουμπάι με δωρεάν πρόσβαση σε κορυφαία αξιοθέατα με την αγορά εισιτηρίου της Emirates, καθώς και προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω του My Emirates Pass.

Η Emirates παρέχει μοναδικές προσφορές στους επιβάτες της που ταξιδεύουν φέτος το καλοκαίρι στο Ντουμπάι. Με την αγορά εισιτηρίου μετ’ επιστροφής, όλοι οι επιβάτες της Emirates αποκτούν πρόσβαση σε μερικά από τα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης, εξασφαλίζοντας μία συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία διακοπών, χωρίς μεγάλο κόστος.

Επιπλέον, οι επιβάτες της Emirates, που ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι, είτε επιστρέφουν σε αυτό, μπορούν να επωφεληθούν από αποκλειστικές εκπτώσεις σε καταστήματα λιανικής, χώρους αναψυχής και εστίασης, καθώς και σε δημοφιλή αξιοθέατα και πολυτελή σπα σε όλο το Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), επιδεικνύοντας την κάρτα επιβίβασής τους.

Στο Ντουμπάι υπάρχει κάτι για κάθε ταξιδιώτη, από δραστηριότητες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, μέχρι μοναδικές ευκαιρίες για ψώνια.

Δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες καλοκαιρινών διακοπών με την Emirates

H συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για αγορές εισιτηρίων που θα πραγματοποιηθούν από τις 22 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου 2024 και για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 25 Μαΐου 2024 έως 31 Αυγούστου 2024. Επιπλέον, η προσφορά περιλαμβάνει πρόσβαση στα The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts και Wild Wadi Waterpark.

Οι επιβάτες που θα επιλέξουν να ταξιδέψουν είτε μόνοι, ως ζευγάρι, με φίλους ή ως οικογένεια, θα μπορέσουν να επωφεληθούν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την καλοκαιρινή τους απόδραση στο Ντουμπάι, αποκτώντας πρόσβαση στα ακόλουθα:

Dubai Parks & Resorts – Αυτό το καλοκαίρι η Emirates δίνει στους επιβάτες της τη δυνατότητα να διεκδικήσουν δωρεάν είσοδο σε ένα από τα κορυφαία πάρκα αναψυχής που θα επιλέξουν. Οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν για την ιστορία του ποδοσφαίρου στο Real Madrid World ή να αφήσουν ελεύθερο το παιδί που κρύβεται μέσα τους είτε στο Legoland Dubai είτε στο Legoland Waterpark ή να απολαύσουν την αγαπημένη τους ταινία του Χόλυγουντ στο Motiongate Dubai.*

Wild Wadi Waterpark – Είτε αναζητούν μία ήρεμη κρουαζιέρα στο ποτάμι, είτε μία μοναδική εμπειρία στις νεροτσουλήθρες, οι επισκέπτες του Ντουμπάι μπορούν να πάρουν μια ανάσα δροσιάς στο θεαματικό Wild Wadi Waterpark.

AYA Universe – Οι επισκέπτες μπορούν να διευρύνουν τη σκέψη τους και να απολαύσουν έναν μυστηριώδη κόσμο στο AYA Universe. Αυτό το πειραματικό πάρκο αναψυχής θα μεταφέρει τους επισκέπτες και θα τους κάνει να περιπλανηθούν και να αναρωτηθούν. Όσοι παρευρεθούν θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παίξουν, να παρασυρθούν και να ονειρευτούν μέσα στα γεμάτα αστέρια παρατηρητήρια, να περιπλανηθούν σε ανθισμένους και ηλιόλουστους κήπους και να διασχίσουν ποτάμια σε αυτή τη διαδραστική έκθεση.

The View at The Palm – Φέτος το καλοκαίρι οι επιβάτες της Emirates μπορούν να απολαύσουν – χωρίς κόστος - την εκπληκτική θέα του εμβληματικού ορίζοντα του Ντουμπάι που προσφέρεται από τον Palm Tower στο νησί Παλμ Τζουμέιρα. Το The View, το οποίο έχει ύψος 240 μέτρα, αποτελεί το ιδανικό μέρος για να απολαύσει κάποιος την πανοραμική θέα του Ντουμπάι.

Οι επιβάτες χρειάζεται απλώς να εισάγουν τον κωδικό «EKDXB25» κατά την αγορά των εισιτηρίων από το site Emirates.com ή μέσω της εφαρμογής της Emirates για να αποκτήσουν έναν πρόσθετο κωδικό μίας χρήσης, για κάθε χώρο, για όλους τους επιβάτες της κράτησης. Οι επιβάτες που θα προβούν σε κράτηση εισιτηρίων μέσω ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων έκδοσης εισιτηρίων της Emirates ή κέντρου εξυπηρέτησης της Emirates, θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο email Emiratesoffer@emirates.com αναφέροντας τον κωδικό κράτησης PNR (Passenger Name Record), την ημερομηνία άφιξης στο Ντουμπάι, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και όλα τα ονόματα επιβατών της κράτησης για να αποκτήσουν τους κωδικούς πρόσβασής τους.

Η κάρτα επιβίβασης της Emirates

Όσοι επιβάτες ταξιδέψουν με την Emirates φέτος το καλοκαίρι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από εκπτώσεις και επιβραβεύσεις μέσω της κάρτας επιβίβασης My Emirates Pass, και να απολαύσουν τις διακοπές τους στο έπακρο. Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, το My Emirates Pass παρέχει ένα μεγάλο εύρος αποκλειστικών προσφορών στους επιβάτες που ταξιδεύουν στο Ντουμπάι.

Είτε πρόκειται για τα μοναδικά υδάτινα πάρκα του Ντουμπάι είτε για το υψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Burj Khalifa At The Top, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν στο έπακρο τα αξιοθέατα του Ντουμπάι με εκπτώσεις στα εισιτήρια εισόδου.

Οι επιβάτες πρέπει απλώς να επιδείξουν τη φυσική ή ψηφιακή κάρτα επιβίβασης και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης στους συμμετέχοντες χώρους για να αποκτήσουν πρόσβαση στις προσφορές και τις εκπτώσεις.

Σημειώνεται πως, σε περίπτωση που οι επιβάτες της Emirates προβούν σε online check-in και κατεβάσουν την κάρτα επιβίβασης στο κινητό τους στην εφαρμογή της Emirates ή το Wallet, οφείλουν να την αποθηκεύσουν ως στιγμιότυπο (screenshot) για να την επιδείξουν στους συμμετέχοντες χώρους καθώς θα διαγραφεί από τις εφαρμογές τους κατά την προσγείωση.

Επιστροφή των καλοκαιρινών εκπλήξεων στο Ντουμπάι

Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις επιστρέφουν φέτος το καλοκαίρι στο Ντουμπάι ικανοποιώντας τις επιθυμίες όλων των επισκεπτών, ανεξαρτήτου ηλικίας. Για 65 ολόκληρες ημέρες, θα είναι διαθέσιμες μοναδικές προσφορές για ψώνια, συναυλίες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι επιβάτες που πετούν προς το Ντουμπάι, από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2024, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το My Emirates Pass, καθώς και να απολαύσουν τις καλοκαιρινές εκπλήξεις του Ντουμπάι .

Μάλιστα, για όσους αναζητούν την πολυτέλεια, φέτος το καλοκαίρι οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης στις αγορές και στα εστιατόρια του Ντουμπάι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις καλοκαιρινές διακοπές στο Ντουμπάι και όλες τις προσφορές του My Emirates Pass, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.emirates.com/myemiratespass.

Αξιοποίηση των καλοκαιρινών διακοπών στο έπακρο με την Emirates

Για όσους επιθυμούν να απολαύσουν μερικές από τις καλύτερες προσφορές του κόσμου, από τη διαμονή μέχρι δραστηριότητες για όλα τα μέλη της οικογένειας, το Ντουμπάι έχει κάτι για όλους αυτό το καλοκαίρι, και με δυνατότητα εξοικονόμηση χρημάτων με την Emirates:

Συνεργάτες Skywards: Τα μέλη του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates, έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν Μίλια μέσω του δικτύου παγκόσμιων συνεργατών της εταιρείας, όπως ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καταστήματα λιανικής και τραπεζικές υπηρεσίες. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα Μίλια σε εισιτήρια και αναβαθμίσεις, καθώς και σε εισιτήρια για συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιβατών Skywards της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.emirates.com/english/skywards/. Emirates Holidays: Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους στο Ντουμπάι μέσω της υπηρεσίας Emirates Holidays, η οποία παρέχει ευέλικτες επιλογές κράτησης. Επιπλέον, η υπηρεσία διαθέτει αποκλειστική ομάδα On Holiday Service, η οποία είναι στην υπηρεσία των ταξιδιωτών 24/7 καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com. Για κρατήσεις εισιτηρίων μπορείτε να προβείτε στην ιστοσελίδα emirates.com ή μέσω συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Η Emirates προσφέρει πτήσεις σε περισσότερους από 130 προορισμούς, σε έξι ηπείρους και αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί 7 πτήσεις την εβδομάδα από Λάρνακα προς Ντουμπάι.

*Μπορείτε να βρείτε τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις εδώ: https://www.emirates.com/english/special-offers/four-experiences-to-remember