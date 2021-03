Ο Τζο Μπάιντεν έπεσε στα σκαλιά του προεδρικού αεροσκάφους – Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το ατύχημα που είχε ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν μπει στο Air Force One.

Στα social media έχει ανέβει το βίντεο που δείχνει την τούμπα του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη σκάλα.

Το απίστευτο συμβάν με τον 78χρονο Αμερικανό πρόεδρο εκτυλίχθηκε λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος με προορισμό την Ατλάντα, την πρωτεύουσα στην πολιτεία Τζόρτζια. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι έπεσε τρεις φορές. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Μπάιντεν κατεβαίνει τα σκαλιά από το στρατιωτικό ελικόπτερο που τον μετέφερε από τον Λευκό Οίκο. Φορώντας μάσκα και σακάκι κατευθύνεται στο προεδρικό αεροσκάφος. Αρχίζει να ανεβαίνει τα σκαλιά, χάνει την ισορροπία του δύο φορές και την τρίτη πέφτει κάτω. Σηκώνεται, φθάνει στην είσοδο του αεροπλάνου και αφού χαιρετά, μπαίνει μέσα.

Η τούμπα του Μπάιντεν μπροστά στο Air Force One άναψε «φωτιές» στα social media, με τα πρώτα memes να εμφανίζονται, την ώρα που τα σχόλια διαδέχονται το ένα το άλλο. Σημειώνεται ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ειδικό γύψο στο ένα του πόδι, καθώς είχε τραυματιστεί τον περασμένο Νοέμβριο την ώρα που έπαιζε με τον σκύλο του.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021