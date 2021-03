Ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε κύματα τσουνάμι στην Νέα Ζηλανδία – Προειδοποίηση για τσουνάμι σε όλον τον Ειρηνικό (video)

First tsunami waves hitting resort in New Zealand #TsunamiWarning #Tsunami #NewZealand #TSUNAMI #earthquakes pic.twitter.com/GUVOrTUP79

BREAKING VIDEO: Very first waves of Tsunami rolling at Tokomaru Bay, New Zealand: WATCH:#Tsunami #earthquake #NewZealand pic.twitter.com/o87ToIl8ap

— Prakash Lalit (@PrakashLalit3) March 4, 2021