Μακρόν: Το viral χαστούκι και οι πολεμικοί τόνοι της προεκλογικής περιόδου στη Γαλλία

Το βίντεο με το χαστούκι κατά του Μακρόν έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα ηγέτης μιας χώρας –πόσο μάλλον ο πρόεδρος της Γαλλίας– να δέχεται τέτοιου είδους επίθεση. Στο βίντεο, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος. Δίνει το χέρι του για τις καθιερωμένες χειραψίες και τότε ένας άνδρας τον χτυπά στο πρόσωπο, ενώ συνεχίζει να του κρατάει το χέρι.

Ο δράστης φορούσε γυαλιά και μάσκα.

Φώναξε, μάλιστα, «Montjoie, Saint-Denis!». Είναι μία πολεμική κραυγή των Καπετιδών από το Βασίλειο της Γαλλίας τον 12ο αιώνα. Κραύγασε και «A bas la macronie» (Κάτω ο Μακρονισμός), πριν η ασφάλεια του Μακρόν τον ακινητοποιήσει μαζί με ένα ακόμα άτομο και τους απομακρύνει από το σημείο.

Όλα αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια περιοδείας του Μακρόν στην επαρχία Ντρομ. Εκεί συνάντησε εργαζόμενους, σωματεία, αλλά και μαθητές.

Στο παρελθόν, ο Γάλλος πρόεδρος είχε μία παρόμοια εμπειρία. Το 2017 κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αγροτική έκθεση στο Παρίσι, δέχτηκε επίθεση με αυγά. Και τότε το περιστατικό είχε καταγραφεί από την κάμερα του κινητού ενός παρευρισκόμενου και σύντομα κατέκλυσε το Διαδίκτυο. Ένα χρόνο νωρίτερα, είχε επίσης δεχτεί καταιγισμό αυγών από ομάδα ανηλίκων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο δράστης και ο συνεργός του συνελήφθησαν. Ο πρώτος κατηγορείται ότι χαστούκισε τον Γάλλο πρόεδρο και ο άλλος ότι βιντεοσκόπησε με πρόθεση να αποτυπώσει το σκηνικό. Πρόκειται για δύο 28χρονους κατοίκους της περιοχής. «Σε αυτή τη φάση της έρευνας, τα κίνητρά τους δεν είναι ακόμη γνωστά», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλέξ Περί, εισαγγελέας στη Βαλένς.

