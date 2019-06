Celebrity Bio by Cytavision – Eva Longoria

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Την γνωρίσαμε μέσα από την πετυχημένη τηλεοπτική σειρά Desperate Housewives στον ρόλο της Gabrielle Solis αλλά τα πρώτα της βήματα ήταν στην καθημερική σαπουνόπερα THE YOUNG AND THE RESTLESS. Ο λόγος για την Eva Longoria που μετά τις τηλεοπτικές και λιγοστές κινηματογραφικές εμφανίσεις της συστήνεται πλέον ως ακτιβίστρια, επιχειρηματίας, παραγωγός και σκηνοθέτης. Έτσι, ένα από τα νέα της project ως παραγωγός είναι και η τηλεοπτική σειρά GRAND HOTEL που μας βάζει στα άδυτα μιας επιχείρησης που φαινομενικά τα οικονομικά της και οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν είναι άψογοι. Τα μυστικά, τα σκάνδαλα και τις περιπέτειες των υπαλλήλων του GRAND HOTEL θα βλέπουμε μέσα από την Cytavision από την Δευτέρα 1η Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 21:00 στο FOX LIFE θέση 46!