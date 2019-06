Θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες επιρροές στη σκηνοθεσία στην ιστορία του σινεμά. Το όνομα του Ιταλού σκηνοθέτη SERGIO LEONE έγινε συνώνυμο με την ορολογία «Spaghetti Western» δίνοντας μας πολλά από τα πιο διάσημα westerns στη μεγάλη οθόνη. Ταινίες όπως «A FISTFUL OF DOLLARS», «ΤΗΕ GOOD THE BAD AND THE UGLY» και «FOR A FEW DOLLARS MORE» θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στο κανάλι NOVACINEMA2HD τις Κυριακές του Ιουλίου στις 17:00 το απόγευμα στη θέση 41 στη Cytavision!