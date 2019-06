Celebrity Bio by Cytavision : Owen Wilson

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Αναγνωρισμένος ηθοποιός είδικά σε κωμωδίες, ο OWEN WILSON είναι ένας από τα 3 αδέρφια WILSON που ασχολούνται όλοι με την υποκριτική. Ξεχώρισε με ταινίες όπως ZOOLANDER, LITTLE FOCKERS, MARLEY & ME και την THE GRAND BUDHAPEST HOTEL μεταξύ άλλων.

Η NOVA ετοίμασε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με θεματικές ταινίες ειδικά για την ημέρα του πατέρα στις 16 Ιουνίου. 4 Ταινίες back to back από τις 8 το βράδυ μας περιμένουν και μια από αυτές είναι και η κωμωδία FATHER FIGURES στην οποία ο OWEN WILSON παίζει τον ρόλο ενός επιτυχημένου επαγγελματικά μοντέλου που κάνει την ζωή του αδερφού του δύσκολη. Συντονιστείτε από νωρίς λοιπόν στη Cytavision στις 8 το βράδυ στο κανάλι Novacinema2HD στη θέση 41 !