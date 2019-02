Celebrity Bio by Cytavision : MERYL STREEP

Την χαρακτηρίζουν συχνά ως την καλύτερη ηθοποιό της γενιάς της αφού είναι γνωστή για την εναλλαγή των ρόλων που αναλαμβάνει να αποδώσει και για τις διαφορετικές της προφορές κάθε φορά.

Η Μέριλ Στριπ προτάθηκε για 21 βραβεία Όσκαρ που αποτελεί ρεκόρ, κερδίζοντας 3, προτάθηκε για 31 Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας τις 8 κρατώντας πλέον τις πιο πολλές υποψηφιότητες από κάθε άλλο ηθοποιό.

Mεγαλούργησε κυρίως στις δεκαετίες του 90 και 2000 για αυτό και η CYTAVISION μας πάει πίσω στο χρόνο στο 1997 όπου η 48χρονη τότε MERYL STREEP πρωταγωνιστεί στην ταινία FIRST DO NO HARM με θέμα επίκαιρο μέχρι σήμερα, στην οποία υποδύεται μια μητέρα επιληπτικού αγοριού του οποίου η υγεία χειροτερεύει. Η ίδια τότε αποφασίζει να διαλέξει μια εναλλακτική θεραπεία έχοντας τους γιατρούς του απέναντί της.

Το δράμα «H ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ» στα ελληνικά, θα το δούμε στο κανάλι MOVIES BEST της CYTAVISION θέση 48 την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στις 21:00!