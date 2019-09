Celebrity Bio by Cytavision – Leonardo Di Caprio

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Σειρά στο Celebrity Bio για ακόμα ένα παιδί θαύμα, αυτή την φορά για τον Leonardo Di Caprio. Ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και περιβαλλοντιστής ξεκίνησε την καριέρα του με την καλτ ταινία τρόμου και κωμωδίας CRITTERS 3 το 1991 και μετά τον είδαμε σε ταινίες όπως THE BASKETBALL DIARIES, ROMEO & JULIET και φυσικά τον Τιτανικό. Η φιλία του με τον σκηνοθέτη Martin Scorsese του έδωσε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε ταινίες σταθμούς του αμερικανικού κινηματογράφου όπως GANGS OF NEW YORK, THE WOLF OF WALLSTREET και THE DEPARTED. Πολύ πρόσφατα, ο Di Caprio βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο με τις πυρκαγιές του δάσους του Αμαζονίου και την μεγάλη οικονομική εισφορά του στην Βραζιλία.

Ο ηθοποιός διακρίθηκε στο φετινό φεστιβαλ Κανών για το ντοκιμαντερ ICE ON FIRE στο οποίο είναι παραγωγός και ταυτόχρονα δανείζει την φωνή του. Το ντοκιμαντέρ της HBO ασχολείται με την όχι και τόσο υποθετική περίπτωση των εκπομπών μεθανίου από τους αρκτικούς πάγους και τις νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να αντιστρέψουν την κλιματική αλλαγή. Ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει να δείτε μέσα από την Cytavision στο κανάλι Novacinema1HD Θέση 40, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 22:00