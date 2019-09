Celebrity Bio by Cytavision : Claudio Gioe

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Στο σημερινό celebrity bio ταξιδεύουμε νοερά στην Ιταλία για να συναντήσουμε τον ιταλό ηθοποιό Claudio Gioe. Γεννήθηκε το 1975 στο Παλέρμο και στην ηλικία των 22 ετών πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στην ταινία QUI. Οι δουλειές του συμπεριλαμβάνουν το θέατρο, την μικρή και μεγάλη οθόνη.

Το 2013 πρωταγωνίστησε στην ταινία THE MAFIA KILLS ONLY IN SUMMER γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία στη χώρα του και 3 χρόνια μετά η συγκεκριμένη ταινία γίνεται τηλεοπτική σειρά. Αν και η τηλεοπτική σειρά βασίζεται απλά στην ταινία έχουν ένα κοινό. Τον πρωταγωνιστή που όλος παραδόξως δεν παίζει τον ίδιο χαρακτήρα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε τον Claudio Gioe στη Cytavision στην έξυπνη και ανατρεπτική σειρά THE MAFIA ONLY KILLS IN SUMMER που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο κανάλι MOVIES BEST HD θέση 49!