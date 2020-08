Από σήμερα αυξάνονται σε 31 τα θηλαστικά της Κύπρου – Νέα έρευνα

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μέχρι σήμερα υπήρχε η άποψη ότι στην Κύπρο υπήρχαν 30 είδη θηλαστικών ζώων. Νέες έρευνες από Κύπριους και Ιταλούς ερευνητές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη νέου είδους τρωκτικού για την Κύπρο.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε σήμερα 5 Αυγούστου 2020 στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό LIFE, με τον τίτλο: First mtDNA Sequences and Body Measurements for Rattus norvegicus from the Mediterranean Island of Cyprus.

Οι ερευνητές, Ελευθέριος Χατζηστερκώτης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Φυσιοδίφης και Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Βιοποικιλότητας της Κύπρου, μαζί με τους Καθηγητές Γενετικής του Πανεπιστημίου του Σάσσαρι της Σαρδηνίας Paolo Mereu, Daria Sanna και Monica Pirastru, μετά από Παγκύπρια δειγματοληψία μικρών θηλαστικών σε όλη την Κύπρο, ανακάλυψαν την ύπαρξή του νέου θηλαστικού, που ανεβάζει τον αριθμό των θηλαστικών της Κύπρου από 30 σε 31.

Το νέο θηλαστικό είναι η Νορβηγική ή καφέ ποντίκα (Rattus norvegicus) η οποία έχει εξάπλωση σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Για την επιβεβαίωση του εν λόγω είδους συλλέχθηκαν 14 δείγματα τα οποία ταυτοποιήθηκαν μετά από σωματικές και κρανιολογικές μετρήσεις. Σε τέσσερα από τα επιβεβαιωμένα δείγματα έγιναν περεταίρω αναλύσεις μιτοχονδριακού DNA, για την περεταίρω επιβεβαίωση της ταυτοποίησης αλλά και την φυλογενετική ταυτοποίηση του είδους. Ταυτόχρονα, συλλέχθηκα 223 μαύρες ποντίκες (Rattus rattus) η οποία είναι γνωστό ότι υπήρχε σε όλη την Κύπρο εδώ και αιώνες. Από τα δείγματα των μαύρων ποντίκων έγινε ανάλυση μιτοχονδριακού DNA σε ένα δείγμα για σκοπούς σύγκρισης.

“Για το εν λόγω είδος υπήρχαν αναφορές στο παρελθόν ότι υπήρχε στην Κύπρο, χωρίς όμως να υπάρξει καμιά επιβεβαιωμένη αναφορά με δείγματα, κρανιοσωματικές μετρήσεις ή μελέτες DNA. Τα τελευταία 10 χρόνια, όλοι οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με τα θηλαστικά της Κύπρου, στις μελέτες τους αναφέρουν ότι το εν λόγω θηλαστικό δεν υπάρχει ή η παρουσία του είναι υπό αμφισβήτηση”, δήλωσαν στο politis.com.cy oι Γιώργος Κωνσταντίνου (συνεργάτης του ΠΟΛΙΤΗ) και Ελευθέριος Χατζηστερκώτης, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα των ερευνητών.

“Η ανακάλυψη της νορβηγικής ποντίκας στην Κύπρο προκαλεί ανησυχία, διότι όπως αναφέρεται στην μελέτη, η ποντίκα αυτή είναι φορέας ασθενειών, όπως και η μαύρη ποντίκα, με τις οποίες μπορεί να προκαλέσει μεγάλες οικονομικές απώλειες στη κτηνοτροφία, αλλά και στη βιοποικιλότητα της Κύπρου. Ταυτόχρονα, μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες”, τονίζει ο Ελευθέριος Χατζηστερκώτης.

Η μελέτη έγινε με την στήριξη του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το εν λόγω Ινστιτούτο, συνεχίζει τις έρευνες για την καταγραφή των επιπτώσεων της εν λόγω ποντίκας στη γεωργία, τη κτηνοτροφία και την άγρια ζωή.