PODCAST : ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΟΥ - E98 - Ποια είναι η οικονομική μας κατάσταση;

Πόσες φορές έχουμε βρεθεί σε καταστάσεις χρέους και οικονομικής ασφυξίας; Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να εκτιμήσουμε ρεαλιστικά την οικονομική μας κατάσταση. 🧐 Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον δικό μας χώρο; 💡 Τι επιλογές έχουμε για να βγούμε από το οικονομικό αδιέξοδο; 📌 Σε αυτό το επεισόδιο, ο Γιώργος και η Κλεοπατρα, εμπνευσμένοι από το τραγούδι "Just Dropped In (To See What Condition My Condition Is In)" του Kenny Rogers, συζητάμε τη σημασία της οικονομικής αυτογνωσίας και της στρατηγικής σκέψης για τη διαχείριση των οικονομικών μας.

