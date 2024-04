Ουίλιαμ και Κέιτ έχουν επέτειο: Αναδρομή στις πιο τρυφερές στιγμές των 13 χρόνων γάμου (Φωτογραφίες)

Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της, η Κέιτ έχει δίπλα της τον Ουίλιαμ

Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες ήταν ένα ταραχώδεις και δύσκολοι για την οικογένεια του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Σήμερα, όμως, το ζευγάρι έχει την επέτειό του και σε αυτά τα δεκατρία χρόνια γάμου έχουν μοιραστεί πολλές ευτυχισμένες και τρυφερές στιγμές μαζί, στις οποίες μπορούν πάντα να ανατρέχουν.

Για παράδειγμα, πρόσφατα έζησαν την στέψη του πατέρα του Γουίλιαμ, του βασιλιά Καρόλου Γ' και της βασίλισσας Καμίλλας. Πρόκειται για μία στιγμή, η οποία σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή ταχυτήτων, όχι μόνο στη μοναρχία, αλλά και στη ζωή του νέου πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Υπήρξε, επίσης. πολλή δουλειά, καθώς η Κέιτ και ο Γουίλιαμ πραγματοποίησαν συνολικά 237 επίσημες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών περιστάσεων, όπως η παρέλαση της Ουαλικής Φρουράς την Ημέρα του Αγίου Δαβίδ, το "Trooping the Colour", το Φεστιβάλ Μνήμης, η βασιλική παράσταση Variety και η λειτουργία "Together for Christmas Carol Service".

Ωστόσο, οι τελευταίοι μήνες έφεραν θλίψη και ανησυχία. Σημαντικότερη πηγή άγχους είναι τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας της πριγκίπισσας, η οποία, μετά από μια μεγάλη εγχείρηση στην κοιλιά στις αρχές του έτους, υποβάλλεται τώρα σε θεραπεία για κάποια μορφή καρκίνου. Σε όλα αυτά, η πριγκίπισσα είχε την αμέριστη υποστήριξη του συζύγου της, Ουίλιαμ, όπως και η ίδια σε εκείνη τη συγκινητική βιντεοσκοπημένη ομιλία της πριν από λίγες εβδομάδες.

Η ζεστασιά και η χημεία της Κέιτ και του Γουίλιαμ ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο και των δημόσιων εμφανίσεών τους. Με αφορμή την 13η επέτειο του γάμου τους, τα βρετανικά ΜΜΕ κάνουν σήμερα μία αναδρομή στον έγγαμο βίο τους, που έχει αποκτήσει άλλο νόημα μετά την απόκτηση των τριών παιδιών τους.

Το βλέμμα της αγάπης: Δύο δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο παρακολούθησαν την γαμήλια τελετή του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον το 2011.

Τον Απρίλιο του 2016, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επισκέφθηκαν την Ινδία - 24 χρόνια μετά την Ντάιανα - και πέρασαν ένα ρομαντικό απόγευμα στο μνημείο του Ταζ Μαχάλ.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ απολαμβάνουν πολύ τις αθλητικές δραστηριότητες. Τον Ιούλιο του 2017 στην Χαϊδελβέργη χάρισαν ένα απολαυστικό στιγμιότυπο, όταν αγωνίστηκαν σε αντίπαλες ομάδες στην κωπηλασία, με τα πειράγματα να δίνουν και να παίρνουν!

Το 2022, στην απονομή των βραβείων Earthshot στην Βοστώνη, ο Ουίλιαμ άγγιξε αυθόρμητα την σύζυγό του σε μία τρυφερή - αλλά κόντρα στο πρωτόκολλο - στιγμή.

Η πρώτη φορά που η Κέιτ και ο Ουίλιαμ συνόδευσαν και τα τρία τους παιδιά για την πρώτη τους μέρα στο σχολείο ήταν μία ιδιαίτερη στιγμή για όλη την οικογένεια.

Τα βλέμματα όλο νόημα και αγάπη που ανταλλάσσουν κατά την διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών τους ο Ουίλιαμ και η Κέιτ αποτυπώνουν την ποιότητα της σχέσης τους.

