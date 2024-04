Οι πέντε μακροβιότερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών

Το 2024, υπάρχει πληθώρα τηλεοπτικών προγραμμάτων για να διαλέξετε. Αλλά οι ποιοτικές σειρές –όσες έχουν καταφέρει να γοητεύσουν το κοινό για πάνω από είκοσι σεζόν – είναι πιο δύσκολο να βρεθούν.

Ενώ ορισμένες τηλεοπτικές σειρές γνώρισαν επιτυχία τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς ακυρώθηκαν μετά από μία ή μερικές σεζόν, (από το My So-Called Life και Freaks and Geeks έως Mindhunter), άλλες απλώς επιστρέφουν. Το ιατρικό δράμα Grey's Anatomy του ABC ξεκινά την 20η σεζόν του και η σειρά κινουμένων σχεδίων Family Guy που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Fox το 1999 ανανεώθηκε για 23η φορά φέτος.

Δεν υπάρχει ακριβής φόρμουλα για τη μακροζωία μιας τηλεοπτικής σειράς ή εκπομπής. Ωστόσο, η παραμονή στις οθόνες για ολόκληρες δεκαετίες σημαίνει ότι μια εκπομπή ή σειρά μπορεί να προσεγγίσει εκατομμύρια θεατές διαγενεακά με ιστορίες και χαρακτήρες που αντηχούν διαχρονικά στις καρδιές των θεατών.

Ακολουθούν κάποιες από τις πλέον μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης.

The Simpsons, 34 σεζόν

Οι Simpsons ξεκίνησαν το 1987 ως ένα σύντομο σκετς στο Tracey Ullman Show πριν μπουν κανονικά στο πρόγραμμα δύο χρόνια αργότερα. Μετά από 34 εντυπωσιακές σεζόν, η σειρά εξακολουθεί να παράγεται σήμερα. Λίγες σειρές έχουν προσφέρει ποτέ το είδος της αστείας και πονηρής πολιτιστικής κριτικής όπως οι Simpsons. Στην πραγματικότητα, οι συγγραφείς της ήταν συχνά τόσο επίμονοι με τα σχόλιά τους για τα τρέχοντα γεγονότα, που τους πιστώθηκε ότι τελικά τα προέβλεψαν!

Law and Order, 23 σεζόν

Το αστυνομικό δράμα Law and Order έκανε πρεμιέρα το 1990 και συνεχίζεται από τότε. Στην πραγματικότητα, η σειρά, που δημιουργήθηκε από τον Ντικ Γουλφ, έχει μεγαλώσει σε απίστευτο βαθμό: ώθησε ένα ολόκληρο franchise που περιλαμβάνει το κορυφαίο σόου, Law & Order: SVU καθώς και Law & Order: Organized Crime. Ενώ υπήρξαν πολλά άλλα δράματα που διήρκεσαν για περισσότερο από μια δεκαετία, όπως το προαναφερθέν Grey's Anatomy, οι 23 σεζόν του Law & Order και τα πολλά spin-offs του δείχνουν την αληθινή επιρροή που έχει στους θεατές.

Coronation Street, 64 σεζόν

Δεν χρειάζεται όλες οι μακροχρόνιες εκπομπές να είναι βίαιες, κωμικές ή να συζητούν τα τρέχοντα γεγονότα. Μερικές απλώς αρκούνται στο δράμα. Αυτό ισχύει για το Coronation Street, το οποίο κατέχει τον τίτλο της μακροβιότερης σαπουνόπερας στην αμερικανική τηλεόραση. Η σειρά διανύει πλέον το 64ο έτος παραγωγής του. Ακολουθεί το General Hospital, το οποίο διανύει το 61ο έτος λειτουργίας του και έχει κερδίσει 14 Daytime Emmy για εξαιρετικές δραματικές σειρές. Άλλες σειρές που βρίσκονται ακριβώς πίσω από το General Hospital είναι το Guiding Light και το Days of Our Lives, τα οποία συνεχίζουν επί 57 χρόνια.

The Tonight Show, 70 σεζόν

Τα μεταμεσονύχτια προγράμματα προσφέρονται για πολιτιστικά σχόλια όπως κανένα άλλο είδος τηλεόρασης. Ίσως γι' αυτό πολλά show αργά το βράδυ, όπως η κωμική σειρά σκετς Saturday Night Live (τώρα στην 49η σεζόν της) και The Late Late Show (29 σεζόν) έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Κανένα, ωστόσο, δεν κράτησε τόσο πολύ όσο το The Tonight Show, από το οποίο έχουν περάσει έξι κωμικοί οικοδεσπότες: Steve Allen, Jack Paar, Johnny Carson, Jay Leno, Conan O'Brien και ο σημερινός οικοδεσπότης, Jimmy Fallon.

Last of the Summer Wine, 31 σεζόν

Το βραβείο μακροβιότερης sitcom απονέμεται στο Last of the Summer Wine του BBC, μια κωμωδία που προβλήθηκε για 31 σεζόν και ολοκληρώθηκε το 2010. Στις ΗΠΑ, είναι η σκοτεινή και συχνά θορυβώδης κωμωδία It's Always Sunny In Philadelphia, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2005 και έχει τρέξει για 16 σεζόν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Παρόλο που σόκαρε το κοινό, κατάφερε να αγαπηθεί πολύ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις 16 σεζόν των κωμικών προγραμμάτων στο Hulu, ενώ η 17η σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Πηγή: cnn.gr