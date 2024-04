Ισραήλ: Η στιγμή της αναχαίτισης των ιρανικών drone πάνω από το Όρος του Ναού στην Ιερουσαλήμ (βίντεο)

Εντυπωσιακά είναι τα βίντεο από την επιχείρηση αναχαίτισης των ιρανικών drone πάνω από την Ιερουσαλήμ, με τον ουρανό να γεμίζει από τις λάμψεις των εκρήξεων στον αέρα χωρίς να διευκρινίζεται αν οι αναχαιτίσεις γίνονται από τον Ουράνιο Θόλο ή από την αεράμυνα του Ισραήλ.

🔴 Watch: Israeli defense systems intercept Iranian missiles over the Temple Mount

Τα ιρανικά drone έφτασαν και πάνω από το κτίριο της Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή, όπου επίσης αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Footage captures interceptions above the Knesset and throughout Jerusalem's skies.



📷 by Elhanan Goldberg