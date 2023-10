Γιατί ο κόσμος παραμένει «ερωτευμένος» με τους Beatles;

Μπορεί το «Now and Then» να αποτελεί το τελευταίο τραγούδι του συγκροτήματος, αλλά η επιθυμία για βιβλία, εκθέσεις, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές σχετικές με το Fab Four δεν λέει να σβήσει ποτέ

Ίσως η πραγματική έκπληξη πίσω από την κυκλοφορία του «τελευταίου» τραγουδιού των Beatles, του «Now and Then», δεν είναι ότι ο Paul McCartney και ο Ringo Starr θέλησαν να αναστήσουν το συγκρότημα για μια τελευταία φορά, ενώνοντας το με την φωνή – κρύσταλλο του John Lennon, από μια ερασιτεχνική κασέτα της δεκαετίας του 1970, ένα κατόρθωμα που έγινε εφικτό με την τεχνολογία που ανέπτυξε ο Peter Jackson για το ντοκιμαντέρ του 2021 «Get Back»- αλλά ότι παραμένει η φαινομενικά ακόρεστη δίψα για ότι αφορά το Fab Four.

Έχουν περάσει εξήντα χρόνια από τότε που η Beatlemania «κατέλαβε» πρώτα τη Βρετανία και στη συνέχεια, διαμέσου της Αμερικής, τον κόσμο. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι το 2023 θα συνεχίζαμε να είμαστε συνεπαρμένοι από το γκρουπ.

Μήνες, χρόνια, αιώνες

Η διάρκεια ζωής των ποπ και ροκ συγκροτημάτων είναι συνήθως μήνες ή στην καλύτερη των περιπτώσεων χρόνια, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους θρυλικούς Beatles- οι ίδιοι οι Beatles δεν ξεπέρασαν τη διάλυση τους το 1970. Ωστόσο, αυτόν τον μήνα βλέπουμε ένα νέο κύμα ενδιαφέροντος. Το «Now and Then» συμπληρώνουν οι εμπλουτισμένες εκδόσεις των συλλογών «Red and Blue» που εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1973, η βιογραφία του Philip Norman για τον George Harrison, ώστε να πλαισιώσει τους τόμους του για τους Lennon και McCartney και μια τηλεοπτική σειρά της Apple, το «Murder Without A Trial», που εξετάζει τη δολοφονία του Lennon το 1980 έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Ως τα τέλη του περασμένου μήνα, στην National Portrait Gallery διεξαγόταν το «Eyes of The Storm», η συγκλονιστική έκθεση του McCartney μετά την ανακάλυψη μιας «κρυψώνας φωτογραφιών» από το 1963-64. Επίσης, μπορείτε ακόμα να απολαύσετε ξεναγήσεις του National Trust στα σπίτια του John και του Paul στο Λίβερπουλ και να ακούσετε το «Hey Jude» να ηχεί δυνατά στις αγγλικές κερκίδες ποδοσφαίρου.

Μερικοί από τους λόγους της συνεχιζόμενης εμμονής είναι προφανείς. Εφόσον ακόμη και ο πιο ταπεινός «φόρος τιμής» στους Beatledom εγγυάται παγκόσμια προσοχή, καταφθάνουν συνεχώς περισσότεροι «πιστοί». Έπειτα, υπάρχει η νοσταλγία των baby boomers για τη νιότη τους – τουλάχιστον στις ΗΠΑ, όπου οι Tom Petty και Bruce Springsteen πήραν την έμπνευση για να πιάσουν κιθάρα από την περίφημη εμφάνιση των Beatles στο Ed Sullivan Show το 1964.

Ματαιοδοξία τύπου Rolling Stones;

Ωστόσο, πίσω από όλα αυτά κρύβεται η ανθεκτική αξία της μουσικής τους – το «μπαμ» των πρώτων επιτυχιών, η πρωτότυπη βύθιση στην ψυχεδέλεια, η τρυφερή αισθητική των ερωτικών τραγουδιών – όπου οι Fabs πρωτοστάτησαν, οι υπόλοιποι ακολούθησαν. Η σταδιοδρομία τους περιγράφει μέχρι και σήμερα το τέλειο μονοπάτι για την ποπ επιτυχία, από τις πρώτες συναυλίες στο Merseyside και τη βύθιση στο καμίνι της υποβαθμισμένης ζωής του Αμβούργου μέχρι την ανάδειξη τους σε τοπικούς ήρωες, εθνικές συγκινήσεις και παγκόσμια είδωλα. Σε αντίθεση με τους ομότεχνους τους, τους Rolling Stones, δεν έγιναν μια ματαιόδοξη μπάντα που κάνει αφιερώματα στον εαυτό της.

Ο τσαμπουκάς της τετράδας και η σκληρή φιλοδοξία τους, συνέβαλε στο να γίνουν η προσωποποίηση μιας εποχής στην οποία η αισιοδοξία, η ελπίδα και η κοινωνική κινητικότητα ήταν δυνατές. Εξέπεμπαν μια «μολυσματική χαρά» που τώρα φαντάζει μακρινή και απρόσιτη. Ακόμη και όταν ήταν αφελείς ήταν γενναίοι.

«Now and Then»

Ο Harrison, o κιθαρίστας του συγκροτήματος, χαρακτήρισε το φαινόμενο Beatles ως εξής: «Εκείνοι [το κοινό] δώσανε τα λεφτά τους και τις κραυγές τους, ενώ οι Beatles έδωσαν το νευρικό τους σύστημα. Μας χρησιμοποίησαν ως δικαιολογία για να τρελαθούν και μετά μας έριξαν το φταίξιμο».

Το «Now and Then» μπορεί να είναι το «τελευταίο τραγούδι» των Beatles, αλλά δεν είναι η τελευταία «λέξη» της ιστορία τους. Ο McCartney, ο οποίος έχει επιμεληθεί με σύνεση την κληρονομιά του γκρουπ, ενδέχεται να «βρει» και άλλη κρύπτη με φωτογραφίες, ενώ μια μέρα, ίσως, να μπορέσουμε να διαβάσουμε τα ημερολόγια της Dakota του Lennon, τα οποία είδαν για λίγο το φως της δημοσιότητας μετά τη δολοφονία του, αλλά γρήγορα ανακαλύφθηκαν από τη Yoko Ono και έκτοτε κρατήθηκαν μυστικά.

Πηγή: ΙΝΜε πληροφορίες από: Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: HO/Reuters