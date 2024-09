This is Cyprus, το άλλοθί μας

This is Cyprus για το ένα, this is Cyprus για το άλλο, this is Cyprus για το παράλλο… Το τέλειο άλλοθί μας για να κρυβόμαστε ξαπλωμένοι στον καναπέ μας και πίσω από τα πληκτρολόγια μας. Μόνο να μεμψιμοιρούμε και να κλαιγόμαστε. Μα ό,τι πάθουμε το αξίζουμε, γιατί αυτές είναι οι επιλογές μας. Και με ένα this is Cyprus ξοφλάμε. Νομίζουμε…

Μαρ.Φρα.