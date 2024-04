Αν είναι δυνατόν ο Πρόεδρος μας να τα' κανε μαντάρα...

Πήγε στο Λονδίνο ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αλλά δεν εδέησε να τον δει κανένας της αγγλικής κυβέρνησης. Εκτός από τα Cyprus officials diplomatic Channels, προσπάθησαν κάποιοι ομογενείς, είναι αλήθεια, αλλά η διπλωματική απάντηση που ήλθε δεν ήταν και πολύ διπλωματική: «we tried but the Prime Minister doesn’t have one free minute». Βεβαίως υπάρχει και άλλη εξήγηση. Μάλλον τα Εγγλεζάκια θεωρούν ότι χάνουν την ώρα τους να μιλούν με τον μικρό Νίκο, κάτι που εμείς θα χαρακτηρίζαμε αξιοπερίεργο, από τη στιγμή που καταβάλλονται προσπάθειες, όπως λέει η κυβέρνηση, για επανέναρξη των συνομιλιών. Το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε βέβαια, δεν ανήκει στον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει καταφέρει να αναδείξει την Κύπρο σε περιφερειακή δύναμη τους τελευταίους μήνες. Μα πόσο βλάκας είναι αυτός Σούνακ που δεν να αντιληφθεί ότι μέσω του «Αμάλθεια» έχουμε στείλει 280 τόνους τροφίμων στη Γάζα; Δεν νοεί, επιπλέον, να αντιληφθεί ότι μέσω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουμε επιβάλει στον Λιβανο διά του πλοίου γενικής υποστήριξης «Αλάσια» του ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και την άκατο «Θησέας» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, αλλά και δώδεκα ψαροκάικων που επιστρατεύτηκαν από τη ναυτική μαρίνα Ζυγίου, έχουμε θέσει τέρμα στις ροές Σύρων μεταναστών προς την Κύπρο και την Ευρώπη; Αχάριστοι, βέβαια, δεν είναι μόνο οι ξένοι, αλλά και οι Κύπριοι. Ο Πρόεδρός μας παλεύει να αναβαθμίσει τη χώρα και οι Κύπριοι στο Ευρωβαρόμετρο ψηφίζουν ότι τα έχει κάνει μαντάρα! Αν είναι δυνατόν!

ΘΟΥΚΗΣ