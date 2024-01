Thoukis awards of the Year 2023: Η πολιτικός της χρονιάς, ο ηγέτης και το βραβείο μοναχικού καβαλάρη

The Icon of the Year

Το βραβείο απονέμεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Κατάφερε εντός του 2023 να εκλεγεί στην προεδρία της Δημοκρατίας με θαυμαστό τρόπο. Η πλειοψηφία των Κυπρίων έκανε τον σταυρό της και ψήφισε την εικόνα ενός νέου και φέρελπι πολιτικού ο οποίος, κατά την ισχυρή άποψη των Κυπρίων ψηφοφόρων, δεν κουβαλούσε βαρίδια από το παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια ήταν υπουργός του Νίκου Αναστασιάδη, του κατ' ομολογία πιο βουτηγμένου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαφθορά, ο πενηντάρης Νίκος Χριστοδουλίδης έπεισε με ποσοστό 52% ότι ήταν καθαρός και ακόμα αντισυστημικός. Μετά από δέκα μήνες στην προεδρία, ο νέος Πρόεδρος επιχειρεί πλέον να πείσει για ακόμα κάτι. Οτι πέρα από εικόνα διαθέτει περιεχόμενο και ουσία. Το 2024 θα είναι η χρονιά, σύμφωνα με όλους τους σοβαρούς πολιτικούς παρατηρητές, που ο κ. Πρόεδρος θα πείσει ή θα απογοητεύσει, στο Κυπριακό, στην Οικονομία, στην αντιμετώπιση κοινωνικών και άλλων θεμάτων. Είναι η χρονιά που είτε θα βάλει τις βάσεις για μια γόνιμη πρώτη θητεία, είτε απλώς όλοι θα περιμένουμε το 2028 για να τον στείλουμε σπίτι του.

Πολιτικός της Χρονιάς

Πολιτικός και ταυτόχρονα γυναίκα της χρονιάς αναδεικνύεται παμψηφεί από τη δημοσιογραφική ομάδα του «Πολίτη» η Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Η οποία το 2023 δεν βολεύτηκε, δεν συμμορφώθηκε και δεν μεταμορφώθηκε σε καλό παιδί, όπως κάνουν όλοι, για να επιβιώσει. Οταν εξελέγη βουλευτίνα κατέθεσε τις αρχές της και υποσχέθηκε ότι δεν θα τις καταπατήσει: Διαφάνεια, αξιοκρατία, κοινωνική και οικολογική ευαισθησία, δικαιοσύνη και ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Το 2023, το κόμμα της, όμηρος των αγκυλώσεών του, δεν μπόρεσε να πάρει καθαρές αποφάσεις ενόψει προεδρικών. Η Αλεξάνδρα έκανε το βήμα μόνη της υποστηρίζοντας τον υποψήφιο που ήθελε και η πλειοψηφία του κόμματός της, αλλά δέχτηκε την υπόγεια υπόσκαψη από αυτούς που θεωρούν το κόμμα τσιφλίκι τους. Λίγο πριν μας αφήσει το 2023 κτύπησε ξανά, καταθέτοντας προς συζήτηση θέμα για τις συντάξεις των προέδρων της Βουλής και τα εξωπραγματικά προνόμοια τα οποία κανόνισαν για τους εαυτούς τους. Αυτό την απογείωσε στις συνειδήσεις των απλών πολιτών που βλέπουν τις ηγεσίες των παραδοσιακών κομμάτων να τους κοροϊδεύουν. Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου το 2023 αποχώρησε από τους Οικολόγους και εντάχθηκε στο νέο κόμμα Βολτ. Αν την κουλτούρα που διαθέτει τη μεταφέρει στο νέο αυτό κόμμα, τότε μάλλον στη Βουλή θα ακούσουμε και άλλες φωνές σαν τη δική της.

Ηγέτης της Χρονιάς

Το βραβείο απονέμεται στον Στέφανο Στεφάνου, ο οποίος, μπορεί να μην κατάφερε να εκλέξει τον Ανδρέα Μαυρογιάννη στην προεδρία, κατάφερε ωστόσο να επαναφέρει το ΑΚΕΛ σε τροχιά πρωταγωνιστή στην πολιτική ζωή της Κύπρου. Και μόνον η επιλογή του διπλωμάτη Μαυρογιάννη έδειξε ότι ο Στέφανος και οι συνεργάτες του είναι πολιτικοί που δεν φοβούνται τις προκλήσεις και κυρίως τη διαφορετικότητα, είτε αυτή είναι πολιτική, είτε και βαθύτερα ιδεολογική. Στην ίδια λογική φαίνεται να κινείται το ΑΚΕΛ και ενόψει δημοτικών εκλογών τον Ιούνιο του 2024. Εντός του 2023 ο κ. Στεφάνου, ως γενικός γραμματέας του κόμματος, πέτυχε τις αναγκαίες συναινέσεις για πολύ λίγες, αλήθεια, αλλά ουσιαστικές αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος, οι οποίες κτυπούν τον παραγοντισμό και τη δημιουργία κατεστημένων. Αν κρίνουμε από την άνοδο της Ακροδεξιάς στην υπόλοιπη Ευρώπη, η διατήρηση κάποιων ισχυρών αριστερών και σοσιαλιστικών κομμάτων είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία για σκοπούς αντίπαλου δέους.

Persona 2023

Αννίτα Δημητρίου. Το 2023 ανέβασε και άλλο τον πήχη και τις ελπίδες όλων των γυναικών της χώρας μας. Αναδείχθηκε το 2021 πρόεδρος της Βουλής, αλλά το 2023 ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο, στην προεδρία του μεγαλύτερου κυπριακού κόμματος. Είναι νέα, αναμφισβήτητα διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα, χαίρει υψηλής αποδοχής από το κόμμα της αλλά και την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα. Αυτό που απομένει, είναι να αποδείξει ότι μπορεί να εγγυηθεί μια σταθερή συνέχεια για τον ΔΗΣΥ ως η πρώτη γυναίκα ηγετης του, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο λεωφόρους για όλες τις γυναίκες της Κύπρου σε κάθε τομέα και όχι μόνο στην πολιτική. Ήδη το στοίχημα αυτό κερδήθηκε για τις νεότερες γενιές των γυναικών, αυτό που απομένει είναι να εμπεδωθεί σε μια κατά βάση πατριαρχική κοινωνία όπως η Κύπρος. Η Αννίτα μέχρι στιγμής έχει καταλάβει το μεγαλύτερο πολιτικό αξίωμα που είχε ποτέ γυναίκα στην Κύπρο και μάλλον έπεται συνέχεια.

Υπουργός της Χρονιάς

Κωνσταντίνος Ιωαννου. Χωρίς φανφάρες και δηλώσεις κατάφερε μέσα από συνέργειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την παράτυπη μετανάστευση. Είναι η ήρεμη δύναμη στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο θα κληθεί, λόγω δημοτικών εκλογών, να αντιμετωπίσει νέες, μεγάλες προκλήσεις εντός του 2024.

Βραβείο μοναχικού καβαλάρη

Το βραβείο απονέμεται στον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος το 2023 από αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος και Πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση κάποιες δημοσκοπήσεις, βρέθηκε απλός και μοναχικός βουλευτής Λευκωσίας. Σωστά ή λανθασμένα, στον Αβέρωφ φορτώθηκαν όλα τα κακά της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, ενώ κατά έναν παράδοξο τρόπο όλα τα καλά πιστώθηκαν στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η δικαιοσύνη ήταν σε αυτή την κατανομή κυριολεκτικά τυφλή, αφού μάλλον αδίκησε σε κάποιον βαθμό τον Πάφιο, τον οποίο βεβαίως δεν θα ανακηρύξουμε και σε άγιο. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου θα βάλει στις θήκες τα εξάσφαιρα, θα καβαλήσει την Ντόλι του για να καταλύσει οριστικά στη φάρμα «Περικλής» στην Αργάκα. Από την άλλη, η μοναξιά δεν είναι κατ' ανάγκη κάτι κακό μετά από ένα γερό στραπάτσο. Οδηγεί σε περισυλλογή, σε αυτογνωσία, σε αναγνώριση των σωστών αξιών και των πραγματικών φίλων και, πολλές φορές, σε μια δημιουργική επιστροφή.

Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς

Απονέμεται στο ζεύγος Αλεξέι και Άννα Κουμπάρεφ. Πέρα από την επιχειρηματική τους δράση διά της συμμετοχής τους στην TechIsland, οι δύο ρωσικής καταγωγής Κύπριοι συμπατριώτες μας αναπτύσσουν αξιοσημείωτη κοινωνική δράση, έχοντας ως βάση τους κυρίως τη Λεμεσό. Ο Αλεξέι ετοιμάζεται να παρουσιάσει στη Λεμεσό ένα μοναδικό μουσείο ήχου στην περιοχή δίπλα από το παλιό εργοστάσιο της ΣΟΔΑΠ, ενώ η Άννα λειτουργεί εδώ και χρόνια to City Friends Club (CFC), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εισήγαγε και υποστηρίζει αποτελεσματικές υποδομές συλλογής απορριμμάτων σε ολόκληρη τη Λεμεσό. Η Άννα τον Οκτώβριο στήριξε και παρουσιάσε το πρώτο street art festival στη Λεμεσό καλώντας καλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας να ζωγραφίσουν σε κτήρια της πόλης. Τον Δεκέμβριο, ο Αλεξέι Κουπάρεφ, σε συνεργασία με τον Δήμο Γερμασόγειας, έκανε δωρεά στην πόλη το City Skate Park πίσω από το Del Mar! Το πάρκο είναι ολυμπιακών προδιαγραφών και στοίχισε γύρω στα 1,3 εκατ. ευρώ. Θα φιλοξενήσει την εθνική ομάδα skate της Κύπρου, αφού το άθλημα θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη

Απονέμεται μετά θάνατον στον Ζακ Ντελόρ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τρεις μέρες πριν την Πρωτοχρονιά. Ήταν ένας από τους πρωτεργάτες του σχεδίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ υπήρξε αξιόλογος οικονομολόγος με εκμοντερνιστικές τάσεις. Από το 1985 ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ντελόρ, ένθερμος υποστηρικτής της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρεις θητείες - περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο κάτοχο του αξιώματος - από τον Ιανουάριο του 1985 έως τα τέλη του 1994.

Λογοτέχνης της Χρονιάς

Απονέμεται στον Άλεξ Μιχαηλίδη για την εν γένει λογοτεχνική παρουσία του στην Κύπρο και κυρίως στον κόσμο, αφού τα βιβλία του έχουν γίνει παγκόσμια best sellers. Ο γεννημένος το 1977 στη Λευκωσία από Ελληνοκύπριο πατέρα και Βρετανίδα μητέρα Άλεξ, φοίτησε στην Αγγλική Σχολή και συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία. Γράφει στα αγγλικά, αλλά την Κύπρο δεν την έχει ξεχάσει ποτέ. Αυτό που του χαράσσει τη μνήμη είναι η εισβολή και το Κυπριακό, και αυτό που τον εμπνέει είναι οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι. Το μυθιστόρημά του «Σιωπηλή ασθενής» κυκλοφόρησε στις 5 Φεβρουαρίου 2019 από τις εκδόσεις Μακμίλλαν και έγινε αμέσως το Νο1 των best sellers των «New York Times». Παρέμεινε εκεί για περισσότερες από 100 εβδομάδες, ενώ έσπασε κάθε ρεκόρ με πωλήσεις 6,5 εκατομμυρίων αντιτύπων σε 50 χώρες. Το δεύτερό του μυθιστόρημα με τίτλο «Οι κόρες» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2021, το οποίο επίσης έγινε bestseller και πώλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και κατόρθωσε να σκαρφαλώσει κι αυτό στην περίφημη λίστα των «New York Times». Το τρίτο του μυθιστόρημα με τίτλο «The Fury» θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2024.

Αθλήτρια της Χρονιάς

Την 21η Δεκεμβρίου 2023 η Ελένη Αρτυματά ανακοίνωσε το τέλος της αθλητικής της καριέρας, σε ηλικία 37 ετών. Όπως έγραψε, «δεν κλαίω επειδή τελείωσε. Χαμογελώ επειδή συνέβη. Αυτό το όμορφο και μακρύ ταξίδι για μένα τελείωσε και με βρίσκει όπως το είχα ονειρευτεί. Εμείς την ανακηρύσουμε αθλήτρια της χρονιάς για όλη την έμπνευση και τη χαρά που μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια. Αγωνιστικότητα, διάρκεια, πάθος, νίκες, υπηρετώντας το αθάνατο αρχαίο πνεύμα του Ολυμπισμού. Σε ευχαριστούμε Ελένη.

Έπαινοι

* Στον Μάκη Κεραυνό, γιατί ως υπουργός Οικονομικών καταφέρνει να είναι κοινωνικά ευαίσθητος χωρίς να είναι λαϊκιστής και σπάταλος.

* Στον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, Νίκο Τορναρίτη, γιατί κατάφερε να φέρει σε πέρας τη δικαστική μεταρρύθμιση και γενικά να συμβάλει σε αναγκαίες συνθέσεις που απαιτούσε η πολιτική σκηνή.

* Στην ομάδα του Άρη Λεμεσού γιατί πήρε το πρωτάθλημα και μπήκε στους ομίλους του Europa, φέρνοντας αξιοπρεπή αποτελέσματα.

* Στον Σταύρο Χριστοδούλου για το βιβλίο του «Το Μαύρο Φλαμίγκο», το οποίο παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023.