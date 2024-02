Showmethemoney: Ημέρες καριέρας από την Skyserv

Ο διεθύνων σύμβουλος της Skyserv Κύπρου, Γιώργος Σιαμμάς, μιλά για τις ευκαιρίες εργοδότησης, το αποτύπωμα της εταιρείας και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού

Ο διευθύνων σύμβουλος της Skyserv Κύπρου, Γιώργος Σιαμμάς, μιλά στην εκπομπή "Show me the money" του "Πολίτη 107,6 & 97,6" για τις ευκαιρίες εργοδότησης που προσφέρει η εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών -αναζητεί 80 άτομα, 50 για το αεροδρόμιο της Λάρνακας και 30 για την Πάφο- το αποτύπωμά της στην κυπριακή αεροπορική αγορά και τις προοπτικές του κυπριακού τουρισμού.



Η Skyserv κατέχει την τρίτη άδεια επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στην Κύπρο, δραστηριοποίεται από την 1/7/2022 και κατέχει πέραν του 35% της αγοράς. Η χορήγηση της τρίτης άδειας ενίσχυσε τον ανταγωνισμό επιτρέποντας τη μείωση του κόστους της επίγειας...