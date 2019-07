Βρετανία: 15χρονος κέρδισε 1 εκατ. δολάρια παίζοντας Fortnite

Ένα βραβείο ύψους 2,25 εκατομμυρίων θα μοιραστεί ένας 15χρονος από το Έσεξ της Βρετανίας με τον συμπαίκτη του, αφού τερμάτισαν δεύτεροι στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Fortnite.

Ο Jaden Ashman που παίζει με το ψευδώνυμο «Wolfiez», θα μοιραστεί το σημαντικό ποσό που κέρδισαν στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, με τον David ‘Rojo’ Jong από την Ολλανδία.

Την πρώτη θέση κατέκτησαν ο Νορβηγός Emil Bergquist Pedersen και ο Αυστριακός David W, οι οποίοι φέρουν τα ψευδώνυμα «Nyhrox» και «Aqua» αντίστοιχα.

Οι δύο νικητές συγκέντρωσαν 51 πόντους, ενώ οι δεύτεροι 47.

Congratulations to @nyhrox and @aquaa, your 2019 #FortniteWorldCup Duos Finals Champions! pic.twitter.com/XFcmuZ4sHO

— Fortnite (@FortniteGame) July 27, 2019