Viral νοσοκόμα στη Ρωσία – Φόρεσε μπικίνι κάτω από την προστατευτική στολή

Μία νοσοκόμα σε νοσοκομείο αναφοράς για τον νέο κορονοϊό έγινε viral σε λιγότερο από 24 ώρες από τη στιγμή που ο τηλεοπτικός φακός την έπιασε να περιθάλπει ασθενείς φορώντας μπικίνι κάτω από την προστατευτική στολή.

Η νοσοκόμα εργάζεται σε νοσοκομείο στην περιοχή Τούλα, στα νότια της Μόσχας και έγινε viral όταν μία φωτογραφία στην οποία περιθάλπει έναν ηλικιωμένο ασθενή, ο οποίος την κοιτάει αποσβολωμένος, έλαβε πλήθος σχολίων στα social media.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η νοσοκόμα φόρεσε το μπικίνι καθώς «έκανε πολύ ζέστη για να φορέσει ρούχα κάτω από τον προστατευτικό εξοπλισμό».

Πάντως η ενέργεια της νοσοκόμα είχε επιπτώσεις καθώς σύμφωνα με το Newstula.ru, οι αρχές στον τομέα της Υγείας στην περιφέρεια Τούλα «ξεκίνησαν πειθαρχική διαδικασία και επέπληξαν την νοσοκόμα επειδή παραβίασε τους κανόνες ένδυσης».

Μάλιστα οι αρχές είχαν συζήτηση με τους συναδέλφους της σχετικά με την ένδυση των υγειονομικών και τα προαπαιτούμενα μέσα προστασίας που θα πρέπει να φέρουν, ενώ κάποιοι κατηγόρησαν και τους ανωτέρους της για τη χαμηλή ποιότητα στα μέσα της προστασίας των υγειονομικών υπαλλήλων, καθώς όπως σημειώνουν η στολή που φαίνεται να φοράει στη φωτογραφία δεν προστατεύει και τόσο καλά.

Russian nurse wears BIKINI under sheer protective suit due to heat… the patients didn’t seem to mind#COVID19

DETAILS: https://t.co/RK3sSS0ZzP pic.twitter.com/bkxx4j2WV5

— RT (@RT_com) May 20, 2020