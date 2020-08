Τουρκικό ΥΠΕΞ: Το κάλεσμά της η ΕΕ να το απευθύνει σε όσους δεν μας σέβονται

Μήνυμα – απάντηση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις συστάσεις τους για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο από την πλευρά της Τουρκίας, απηύθυνε σήμερα Σάββατο το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος.

«Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της. Το κάλεσμα της ΕΕ δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς αλλά σε αυτούς που λαμβάνουν μονομερή και προκλητικά μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο και σε εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση μέσω Twitter που κινείται στον ίδιο αδιάλλακτο και προκλητικό τόνο που διέπουν τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες.

Η ανακοίνωση κρίνεται ως απάντηση στα όσα συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ την Παρασκευή και ειδικότερα στον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέφ Μπορέλ.

Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, o επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κάλεσε χθες την Τουρκία να προχωρήσει σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.

Turkey is in favor of dialogue&negotiations. Determined to defend her legitimate rights&interests. EU’s call shouldn’t be addressed to us but to those who take unilateral&provocative steps in Eastern Med. and those who don’t respect rights&interests of Turkey&Turkish Cypriots. https://t.co/O4RtVJ2lEc

— Turkish MFA (@MFATurkey) August 15, 2020