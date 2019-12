Το ανατρεπτικό εξώφυλλο του Cosmopolitan

O ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη σειρά Queer Eye του Netflix είναι ο πρώτος άντρας που ποζάρει για το εξώφυλλο του γυναικείου περιοδικού.

O Van Ness που αυτοπροσδιορίζεται ως non binary και χρησιμοποιεί αρσενικού γένους αντωνυμίες, φορά ένα φόρεμα από τον Christian Siriano και τα αθλητικά του. Κομμωτής, μαζορέτα, γυμναστής, αστέρι του show Queer Eye, podcaster, ακτιβιστής και κωμικός: υπάρχουν πολλές πλευρές στον Jonathan Van Ness και είναι ευκαιρία να τον γνωρίσουμε καλύτερα!

“Το βρετανικό Cosmopolitan αναδεικνύει πολλές εκδοχές της ομορφιάς για νέους LGBTQ!” έγραψε στο Twitter του ο ηθοποιός.

First non female cover star in 35 years 🏳️‍🌈💗 thanks for having me 🏳️‍🌈💗@CosmopolitanUK showing more variations of beauty for young LGBTQ+ people YAS QUEEN photo by @Rachell_Smith pic.twitter.com/oSXbDHaK51

— Jonathan Van Ness (@jvn) December 2, 2019